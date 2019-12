Ex Ejecutivo Seccional de Yacuiba y ex masista: «Las cabezas del MAS le hicieron mucho daño a este DEpartamento»

NUEVO SUR: Señor Rengifo, cuánto tiempo ha estado en la cárcel de Yacuiba…

MARCIAL RENGIFO: Mire, aproximadamente 3 años y seis meses, casi cuatro años, siempre digo 4 años que estado privado de libertad injustamente…

N S: Por qué ha estado en la cárcel…

M R: Me acusaron de hechos de corrupción… hermano

N S: Quién le ha acusado…

M R: A través de una persona jurídica que era don José Quecaña y otros actores políticos que en su momento lo voy a decir, así como lo dije. Después que se fue este gobierno del MAS, a la cabeza de don Evo Morales y en esto quiero detenerme y valorar lo que hizo el pueblo boliviano, el pueblo tarijeño, el pueblo chaqueño, la juventud cómo se puso en la calle, a decir: “no queremos que las autoridades se perpetúen en el gobierno, queremos que se respete la Constitución”, a partir de esa etapa hubo nuevos actores que no quisieron que salga yo, don Adrián Oliva un ejemplo…

N S: Con qué argumento no ha querido Oliva que usted salga en libertad…

M R: Porque su equipo jurídico de Tarija, ellos argumentaron, pese a que casi 4 años estoy detenido injustamente, seguían diciendo que Marcial Rengifo no tenía las garantías para defenderse en libertad, qué he pedido yo, defenderme en libertad, medidas sustitutivas. Hasta lo último…

N S: ¿Ahora está con medidas sustitutivas…?

M R: Ponerme con garantías, arraigo, esas dos medidas, cumplí esos requisitos, ahora estoy contento y feliz, después de 4 años voy a pasar con mi familia (…) De Tarija qué raro, ¿no?, el único que ha estado preso ha sido Marcial ¿y los otros que tienen más procesos, y eso?

N S: Sus denunciantes de qué delito lo han sindicado

M R: Incumplimiento de deberes y daño económico al Estado en mi gestión de Ejecutivo, yo tenía un plan agresivo para resolver los problemas del Chaco, muchas obras que ahora son parte del servicio a la sociedad, el campus universitario, importante para el conocimiento, el campo ferial, muchas ferias se hicieron ahí, el estadio olímpico, para nadie es desconocido la importancia de Yacuiba en el fútbol, el hospital de tercer nivel, una obra histórica que hemos hecho dentro el plan estratégico, son obras que llenan de orgullo, como el 911 que por falta de internet no funciona (…) en juicio voy a demostrar quién está en incumplimiento de deberes, es la autoridad Seccional que está ahora administrando el proceso, saben perfectamente quién es, el pueblo conoce, algún revanchismo, el tema de mi pasaba por una persecución política (…)

N S: Sin embargo, hay gente que ha calificado de “elefante blanco”, el rodeo chaqueño…

M R: Lo dijo Waldemar Peralta, Waldemar es mi amigo, he venido muchas veces a reunirme en el Comité Cívico, me da mucha pena ese señor, no conoce la historia del Chaco, el Chaco tiene su cultura, su tradición, con el rodeo chaqueño pensaba hacer 7 actividades por año, invitar a la rueda chapaca y zapatear allá, por qué no, por qué no juntar a todos los artistas del departamento en ese escenario como hacen Argentina y otros…

N S: Ahora está en Tarija, sin escaparse ni esconderse…

M R: Puedo decirlo con la frente en alto, así como estoy andando aquí, sin ocultarme de nadie…

N S: Sin escaparse…

M R: Sin escaparme, qué decía el expresidente (Morales) quiénes se escapan, los maleantes, los delincuentes, lo terroristas, yo no me he escapado, estor aquí porque no le he hecho daño a Tarija, al Chaco…

N S: A qué atribuye que le hayan sindicado de delito…

M R: Porque nunca voy a compartir criterio, nunca, no voy a doblar rodilla ni brazo frente al centralismo nacional que hicieron. Quisieron hacer daño con EMTAGAS, los chaqueños, los tarijeños no podemos administrar nuestras empresas? Con el dizque criterio de que hay déficit (…). Dos cosas aprendí en la cárcel, no perder la fe en Dios y perseverar en el pueblo (…)

N S: Se hizo autoridad con el MAS, sigue siendo del MAS…

M R: Yo renuncié al MAS por una sola razón: yo no comparto como lo dije hace rato, con que alguien se perpetúe en el gobierno, que le saquen plata a los chaqueños, le saquen los beneficios a Tarija, no comparto digan lo que digan (…).

N S: Qué opina ahora del MAS…

M R: Hay buenos compañeros del MAS, son mis amigos, pero las cabezas han hecho mucho daño, mucho daño, le imagino a Mario Cossío, cómo han derrocado a su gobierno, hermano…

Fernando Barral Zegarra

