Comienza comercialización de la «uva tempranera»

El presidente de la Federación Departamental de Viticultores de Tarija, Josué Cuellar, informó el lunes que salió el primer camión con uva tempranera de esa región para su comercialización en mercados del interior del país. «Estamos dando inició a lo que es la cosecha 2020 de las uvas tempraneras y también está saliendo el primer camión con este producto para la comercialización al mercado nacional. La uva tempranera sale hasta el 20 de enero y estimamos una producción de unas 80 toneladas, no es mucho, pero es importante para el mercado nacional», informó a la ABI.



Cuellar advirtió que la uva no se comercializará de manera desordenada, sino que coordinaron con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para que ese producto cumpla estándares de calidad para su venta. «Uno de los requisitos es que la uva esté totalmente madura, otro de los requisitos es que la uva cumpla con que no esté intoxicada con fitosanitarios y, lo más importante para nosotros, se venderá en una caja que no pase de los 20 kilos de peso, gracias a una resolución de 2018 de Senasag, porque si llevan más de 20 kilos, la uva llega lastimada a cualquier departamento», detalló.



Fibalmente Cuellar agregó que todos los camiones que transporten uva de Tarija deben contar con su guía de movimiento que certifique que ese producto no es de contrabando.

SAN

