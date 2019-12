Micro empresarios del Chaco quieren que YPFB continúe manejando EMTAGAS

El anuncio de la devolución de la Empresa Tarija del Gas (Emtagas) determinado por el Ministerio de Hidrocarburos, generó rechazo y reacciones por parte de algunos sectores, hay quienes sostienen que debe continuar a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La Asociación de Micro Empresarios, manifestó preocupación por la resolución emitida, la que tildaron de “ilegal” y que la misma podría tener consecuencias para la región del Gran Chaco. “Estamos preocupados por la resolución favoreciendo a Emtagas, es ilegal, es contraria a la Constitución, eso puede traer consecuencias jurídicas, la ley establece que la única facultad para llevar adelante las actividades de la cadena de Hidrocarburos es YPFB, también existe el realizar en sociedad pero siempre Yacimientos siempre tendrá el 51% de las acciones, con esta arbitrariedad se estaría configurando los delitos de resoluciones contrarias e incumplimiento de deberes”, expresó un dirigente.

El gremio aseguró que con YPBF hay mayor transparencia en el sorteo de empresas que realizan las instalaciones. Temen que los proyectos de conexiones de gas domiciliario no se concreten.

El Asesor de Hidrocarburos del Gobierno Regional, Abraham Riffarch, refirió que aguardan por la resolución, apeló a un decreto que establece los derechos de distribución y comercialización a YPFB. “Como Gobierno Regional hemos tenido conocimiento que en el año 2009 un decreto presidencial 21, demandaba a Emtagas adecuarse a la institución, decía que YPFB tiene tuición sobre la cadena de distribución y comercialización, y si quiere hacer sociedad debe ser mínimamente con el 51% ”, detalló.

Aclaró que el ejecutivo Regional, no solicitó la intervención de Emtagas, solo consultó por un operador legal a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). “Nunca el Ejecutivo pidió la intervención, solo preguntó por un operador legalmente constituido, y la ANH no respondió directamente a nosotros, emitió la resolución 03/2019 que le da la tuición a YPFB ”, aseveró.

Riffarach indicó que la decisión de retorno de la empresa del gas, le sorprende, debido a que la institución depende del nivel departamental y no cuenta con recursos propios. “Emtagas sigue siendo un empresa tarijeña no han sido transferidas las acciones de participación al Gran Chaco, quien está habilitado es YPFB, quien gasta es YPFB, a Emtagas la Gobernación le daba recursos para conexiones, hasta que no conciliemos cuentas, con que se les dará más líneas de gas a los vecinos”, cuestionó el asesor.

Una auditoría establecerá el porcentaje de inversión en la zona, aproximadamente Bs 176 millones de acuerdo a datos del Gobierno Regional, para luego dar paso a la consolidación de una empresa manejada desde el Gran Chaco.

(El Andaluz/Yacuiba)

