TDJ rechazó amparo interpuesto por postulantes a voales electorales departamentales

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia, declaró improcedente el Recurso de Amparo Constitucional, interpuesto por los abogados Isabel Moreno Cortez y Miguel Ángel Guzmán Casal en contra de la Comisión de Constitución de la Asamblea legislativa.

La audiencia se dio la tarde de este jueves, los representantes de la Sala argumentaron que no puede pronunciarse con respecto a cumplir o no los requisitos de una convocatoria lanzada por el legislativo del gobierno departamental.

Sería entrar a competencias administrativas, los Tribunales Constitucionales no están para eso, sino para verificar si se vulneraron derechos constitucionales, consideran que el no cumplimiento de un requisito o juramento no se vulneró algún derecho a la ciudadanía.

Moreno Cortez declaró que los juzgadores no ingresaron al fondo del asunto, en definitiva, la Sala Constitucional tiene que hacer una interpretación de la Constitución y aplicar la norma a las actuaciones, no solamente jurisdiccionales, sino también administrativas. “No ha habido un pronunciamiento que nos satisfaga”, remarcó al reiterar que tanto ella como Guzmán consideraron que violentaron su derecho constitucional y por eso plantearon el recurso de Amparo debidamente fundamentado. “Ha habido una interpretación de la Ley por parte de quienes están haciendo la calificación, que podría dar lugar a muchas otras interpretaciones y bajo el principio de progresividad con el que se tiene que administrar justicia siempre se aplica la norma más favorable”, acotó Moreno.

Consultada que, según varios observadores, la estructura mayoritaria del MAS se mantiene en la Asamblea nacional como las departamentales y si eso influyó para que sea descalificada como ocurrió con Guzmán, respondió que quiere creer que no. “Quiero considerar que solamente han sido excesivamente formalistas en esta situación, pero si usted hace un análisis y un testeo de lo que opina la mayoría de la gente que conoce de estas posiciones políticas podría ser que hay una incidencia”, dijo.

Nos podemos encontrar que sí hay una injerencia y una determinación de una mayoría parlamentaria para que se puedan elegir a las personas que convengan a un partido que todavía tiene mayoría en las Asambleas, prosiguió la abogada.

De más de 120 aspirantes a Vocales 53 fueron preseleccionados por la Comisión que dejó de lado a Moreno y Guzmán, de los 53 salieron cuatro ternas que fueron llevadas a la Asamblea plurinacional para que ahí se seleccione a cuatro postulantes.

Tarija entregó a la Cámara de Diputados nómina de postulantes a vocales electorales departamentales

Representantes de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija entregaron el martes a la Cámara de Diputados la nómina de postulantes a vocales electorales por esa región para la etapa final de elección. «Como Asamblea Departamental de Tarija hemos cumplido con el proceso de selección de cuatro ternas que 128 postulantes que se han presentado», informó el presidente del ente legislativo de Tarija, Guillermo Vega.

Los postulantes al Tribunal Electoral Departamental de Tarija son Rolando Aguirre, Eliana del Milagro Suárez, Martín Solano, Mario Gallardo, Ivon del Rosario Martínez, José Tejerina, Andrés Cuevas, Mirna Centellas, Jhonny Mendoza, Lino Gutiérrez, Virginia Valdez y Yolanda Subía.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, saludó el trabajo y los consensos que lograron las fuerzas políticas de Tarija para seleccionar a los mejores hombres y mujeres como candidatos a vocales electorales departamentales. «Nosotros vamos a programar para el viernes el tratamiento de estas ternas que nos están haciendo entrega el día de hoy», dijo.

El pleno de la Cámara de Diputados elegirá a los cuatro vocales titulares que serán parte del nuevo Tribunal Electoral Departamental de Tarija.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet