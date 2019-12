Malestar en Tarija por elección de vocales electorales departamentales

Según el presidente de las Agrupaciones Tradicionalistas Cívicas de Tarija, Jaime Lema, la posesión de la nueva directiva del Comité Cívico de Tarija es ilegal porque se han alterado completamente los estatutos de dicha institución.

“Un ejemplo de alteración fue convocar a reunión y escogerse entre gallos y media noche, cuando según estatutos, una reunión a la Tarijeñidad debe realizarse con 25 días de anticipación”, dijo Lema.

También indicó que todo está manejado desde la Gobernación y como participantes de hace 50 años plantean la nueva conformación del Comité Cívico de Cercado que responda a los intereses de Tarija. Dijo que ellos cuentan con el apoyo de 40 instituciones y que no confían en los nuevos dirigentes porque son el brazo operativo de la Gobernación.

Además, evidenció que, si botaron a Dávila, ellos también tenían que irse porque eran los tres firmantes: Dávila, Mendoza y Ramos.

Isabel Moreno

Según la postulante a vocal para el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, Isabel Moreno, hoy se lleva a cabo el amparo Constitucional interpuesto por los que fueron inhabilitados a ocupar las ternas. Los agraviados piden a la Comisión de Constitución revisar los puntos de la convocatoria que son considerados como «excesos», para así determinar quién tiene la razón.

Moreno indicó que el tema es la interpretación que se hace de la Constitución Política de Estado (CPE). La polémica surge cuando a los afectados se les remitió un acta indicando que no cumplieron con los requisitos que refieren que los ministros de culto religioso tienen que renunciar tres meses antes; otro punto es no pertenecer a ningún culto religioso, lo que según Moreno es un exceso y van en contra de la libertad de culto y no todos los postulantes son religiosos.

“Hemos presentado oportunamente ese amparo constitucional y una de las medidas precautorias era que se tenía que suspender todas las actividades de la Comisión de Constitución, si se lleva cabo estando ellos notificados eso tiene que volverse a realizar” señaló la abogada.

Postulantes

Los postulantes a vocales para el departamento de Tarija que obtuvieron los puntajes más altos, sorpresivamente no fueron elegidos para formar parte de las ternas para el Tribunal Electoral, razón por la cual, advierten que prevaleció la política en dicha selección y no la meritocracia.

El ex fiscal departamental de Tarija, Carlos Oblitas, se mostró sorprendido, toda vez que su nombre no figuró entre los elegidos a pesar de que obtuvo el segundo mayor puntaje. Sin embargo, aclaró que su persona no apelará tal determinación. «Estamos sorprendidos, muchos de los postulantes que hemos tenido los puntajes más altos no se nos ha considerado. Incluso, tengo entendido que la doctora Magaly Calvimontes tuvo puntaje más alto en el departamento, nosotros estuvimos con el segundo puntaje más alto, pero ya dependerá de la Asamblea Nacional determinar si las listas cumplen con los parámetros determinados por las dos convocatorias y en todo caso, si corresponde, ellos tienen la facultad de observar», dijo.

