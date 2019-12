Menor flagelado por su padrastro se recupera favorablemente

La directora de la Defensoría de la Niñez, de la Alcaldía de Tarija, Carolina Ortiz, informó que el menor golpeado de forma brutal en Yacuiba una vez trasladado a la ciudad de Tarija en pasados días, a fin de que sea atendido de mejor manera en el Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija, se encuentra recuperándose favorablemente en terapia intermedia.

Asimismo, ha indicado que desde el primer momento de la llegada a Tarija se han realizado los análisis respectivos, además de haber sido intervenido para subsanar una peritonitis, tras ello fue trasladado a terapia intensiva, de donde logró salir por la mejoría que ha presentado, por lo que ahora se encuentra en terapia intermedia. “El niño está evolucionando favorablemente, sin embargo, eso no deja de lado la agresión que ha sufrido, toda vez que todavía es un bebe porque tiene una discapacidad del 85 por ciento, por tal razón, se continua con el proceso en Yacuiba, donde se ha determinado la detención preventiva en el centro del palmar de Yacuiba”, dijo.

En este sentido señaló que la pena para este tipo de casos de intento de infanticidio es de 20 años, por tal razón, se espera que se aplique la condena adecuada de acuerdo al caso, ya que el mismo ha conmocionado a todo el departamento. “El informe forense deber ser actualizado a solicitud de la Defensoría de la Niñez de Yacuiba, ya que se ha pedido una ampliación del informe médico forense, por lo que, se prevé que se realice el mismo en la ciudad de Tarija”, expresó.

Así también, no ha querido dar los días de impedimento que tiene el menor, ya que aún no se tiene datos certeros, por lo que tampoco se sabe la fecha en la que será dado de alta.

Por su parte la madre del menor, Viviana Ayala, dijo que el menor Alan Josué, debía ser llevado por su padre a su fuente laboral dentro de 20 minutos, pero nunca apareció, hasta que recién se anotició que el sindicado había golpeado al menor. “Yo estaba terminando de vender, pero me dijeron que mi hijo estaba siendo trasladado al hospital, deje a mis cuatro hijos, y mi puesto. Ya una vez golpeó el (sujeto) a mi hijo, él me estaba pasando pensión, pero no por él, no tengo dinero necesario para pagar medicamentos, no tengo recursos, solo me vine con cincuenta bolivianos”, refirió.

Al final recomendó a todas las madres que si ven a sus parejas que maltratan a sus hijos los denuncien de inmediato.

