Salida de médicos cubanos permite la contratación de 22 profesionales en Yacuiba

Alba Riffarach, responsable de la Secretaría de Salud, informó sobre la contratación de personal médico para cubrir los espacios vacantes que dejaron los médicos cubanos, sin embargo algunas especialidades no serán habilitadas hasta que el gobierno nacional asigne ítems.

En las últimas semanas, desde la dirección del hospital Rubén Zelaya, manifestaron su preocupación por la falta de médicos internistas y por la suspensión de terapia intermedia, los pacientes deben ser derivados a Tarija, para atención especializada.

Riffarach aseguró que terapia intensiva y neonatología, no se cubrirán con recursos municipales, porque son competencia del nivel central y servicios correspondientes al tercer nivel. “La Brigada Cubana ha generado un vacío, sobre todo en el hospital, teníamos presencia en los primeros niveles pero se han suplido esos espacios Hemos sido bastante claros que el tema del tercer nivel como terapia intensiva y neonatología nosotros no lo íbamos a cumplir, sí lo que corresponde al segundo nivel por el compromiso con la población, aunque tampoco es nuestra competencia directa contar con el recurso humano lo debe hacer el Ministerio de Salud, nuestra competencia es dotar insumos, servicios básicos, medicamentos y reactivos, por la situación que se estaba dando no podíamos dejar sin atención a las personas ”, explicó.

Afirmó que las reservas de recursos fueron utilizadas para la contratación de 22 profesionales para que ingresen al hospital de segundo nivel. “Tampoco vamos a contratar recursos humanos para que tengan que cubrir vacaciones en algunos casos o de reemplazo, hemos dado más de lo que se ha solicitado, se ha contratado 5 medios tiempos para anestesiología”, detalló.

Remarcó que el servicio de terapia intensiva no será restablecido durante este tiempo, en la zona no se encuentran especialistas. “Sí el gobierno nacional no procede a fortalecer eso espacios, no se restablecerá, no puedo ingresar a cualquier profesional a terapia intensiva, no lo tenemos en el medio, ese servicio era atendido por personal de la Brigada, así como tomaron la decisión de retirarlos del país, deben tener la disposición de reponer y no dejarnos nuestra suerte”, concluyó la funcionaria.

El servicio de tomografía, desde octubre está inhabilitado por fallas técnicas en el equipo, a finales de febrero se concretará el proceso de reparación, lo que derivó en diligencias extendidas es la adquisición del repuesto.

Comparte esto: Tweet