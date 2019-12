Califican de «sicario» a ex fiscal Muñoz

“No vamos a permitir que todavía tenga voz este tipo (Gilbert Muñoz) que ya debería estar entre las rejas, justamente porque ha cometido prevaricato en el ejercicio de su función como fiscal (…) con qué moral viene todavía a hablar aquí al Palacio de Justicia”. Esas fueron las palabras del Asambleísta Departamental, Mauricio Lea Plaza, al responder las versiones de Muñoz, al referirse del porqué inició procesos a Mario Cossío.

Muñoz aseveró que existen todavía procesos pendientes contra Cossío Cortez, uno de esos casos es cuando apeló una sentencia condenatoria, pero que lo hizo fuera de término.

Ahora la sala penal será quien resuelva con una inadmisibilidad esta apelación, por incumplimiento a la norma, “eso quiere decir que tarde o temprano eso va a quedar ejecutoriado”, sostuvo.

El asambleísta expresó que el ex fiscal departamental cometió abusos permanentes “y arbitrarios” contra diferentes personas, y no sólo políticas.

Recordó el caso de Cristian Mariscal y Panoso, además que él mismo fue perseguido y que le dieron dos años y cuatro meses de detención domiciliaria.

Por otro lado, el ex fiscal departamental, expresó que la Ley 004 y los convenios internacionales de lucha contra la corrupción, no admiten régimen de impunidad ni de inmunidad en relación a delitos de corrupción.

“Nosotros hemos escuchado (..) que va a existir amnistías, va a existir indultos, para personas que estén perseguidas políticamente, pero los delitos por los cuales está siendo procesado Mario Cossío son por corrupción, no son delitos políticos”, dijo.

“Muñoz, por la acusación que ha hecho a don Mario Cossío, ha sido premiado como fiscal del departamento, y eso muestra el tema político, quien lo ha hecho fiscal al señor Gilbert Muñoz si no ha sido don Isaac Ávalos, senador de la república”, dijo Lea Plaza.

“Con el que se lo ha sorprendido en su plena oficina, a don Gilbert Muñoz, qué puede hablar de que no ha sido político, si él ha sido el personaje más nefasto en instrumentalizar la persecución política”, agregó.

“Lo que yo he hecho es cumplir con lo que establece la Constitución (Política del estado) la Ley y el mandato que ha tenido en su momento, cada fiscal de materia que ejercía y representaba y defendía a la sociedad (…) nosotros hemos cumplido con la Ley”, sostuvo Muñoz.

“Aquí ya se acabó la persecución (política), menos de esbirros (sicarios) como ése”, manifestó Lea Plaza, en relación a Muñoz.

