Anuncian controles estrictos en licorerías

La Unidad de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal, recibió durante este mes denuncias de vecinos, sobre aperturas de licorerías y tiendas de barrio que expenden bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche.

Héctor Liquitaya, director de Seguridad Ciudadana, anunció que esta semana ejecutarán controles estrictos en la ciudad, mientras dura la época de fiestas de fin de año. “Esta semana hemos vuelto a tener estas denuncias, desde el día de hoy hasta que culminen las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se va a realizar operativos exclusivamente controlando las patentes de funcionamiento, porque para dar legalidad estos locales deben tener la autorización de ingresos”, señaló.

Liquitaya remarcó que la normativa establece que esos locales no deben atender pasada las 3:00 am, además su ubicación no puede estar en cercanías de una escuela, campo deportivo, iglesia y centros hospitalarios.

Detalló que en locales como en el barrio Miguel de la Ceiba, los propietarios volvían a abrir al público luego de las batidas.

Las tiendas de barrios son las de mayor demanda por expendio de bebidas y quejas de vecinos. “Las tiendas de barrio se estarían convirtiendo en cantinas, no queremos que esto suceda, como Seguridad Ciudadana apoyados por la Guardia Municipal y Policía, porque la norma menciona que la persona que este consumiendo bebidas alcohólicas puede ser arrestada y realizar el trabajo social al otro día” explicó.

Estos controles se aplicarán aparte de los operativos establecidos que se desarrolla cada semana como el denominado Todos Por Bolivia, antes Tikuy Rikuy, coordinado con la Policía, Odeco, Defensoría y Migraciones.

