Productores de cebolla analizarán medidas para mejorar el precio de su producto

Los productores de cebolla de Tarija se declararon el jueves en estado de emergencia por el bajo costo de ese producto, que no les permitiría recuperar su inversión, informó el dirigente campesino de El Puente, Néstor Chambi. «Hemos tenido una reunión grande con los productores, organizaciones sociales y dirigentes, determinando estado de emergencia por el bajo precio de la cebolla, vamos a esperar unos 10 días más para ver qué pasa con los precios, si mejoran o no. Si no mejoran vamos a definir medidas de presión a asumir», informó a los periodistas.

Según el dirigente, en los días de convulsión social ingresó mucha cebolla peruana de contrabando, cuya comercialización es una competencia desleal a la producción nacional. «Nuestros productores allá en el terreno están vendiendo a 15 y 20 bolivianos el quintal de cebolla, ni así hay compradores, por eso está todavía en terreno con el riesgo de que llueva y se eche a perder. La cebolla debe costar mínimo 45 a 50 bolivianos el quintal, para que podamos recuperar nuestra hoja de costo», detalló.

Añadió que como organización de productores de cebolla tienen técnicos realizando controles en los mercados de La Paz y Santa Cruz, donde supuestamente venden producto de procedencia peruana.

ABI

