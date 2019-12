Vecinos del barrio San Luis dicen que todavía no se iniciaron los trabajos de mitigación de olores de las lagunas de oxidación

El barrio San Luis hace su queja contra la Gobernación de Tarija porque todavía no iniciaron obras en las lagunas de oxidación y el fumigado por parte de la Alcaldía, porque dentro de las casas sigue la presencia de zancudos. Pidieron ayuda para la fumigación, pero no hubo orden del Servicio Departamental de Salud (Sedes) lo que es contraproducente.

Según la presidenta del barrio San Luis, Gabriela Penique, la gobernación no se puso en contacto con el barrio y ellos no saben si es que ya inició el proyecto, también indicó que en días pasados como vecinos fueron por dichas lagunas y no vieron ningún movimiento.

“Ya eran las 10 de la mañana no había personal trabajando en la oficina. No hay nada, son sólo comentarios del gobernador, los vecinos están molestos porque saben que hubo invitación del ejecutivo departamental que pagó buses para que vaya la prensa, vecinos de San Jerónimo, Aeropuerto” dijo la presidenta de barrio.

También, indicó que como vecinos quieren conocer la licencia ambiental, los avances del proyecto. Además, manifestó que hay muchas preocupaciones que en el transcurso del año no se aclararon.

