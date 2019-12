Denuncian a funcionario municipal por «loteamiento ilegal» de terrenos

Propietarios denunciaron a Horacio Rodríguez director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) y al presidente del barrio Juan Nicolay, Américo Guarachi, por querer apropiarse de terrenos de forma ilegal.“Queremos juscitica” gritaban a coro los vecinos del barrio cuando mientras las cámaras de TVA filmaban el suceso.

Una vecina comento que Américo Guarachi también trabaja en el DOT, y tiene actitudes prepotentes con los vecinos, indicó ante cámaras que Guarachi borracho va a gritar y amenazar a los vecinos, tal es el caso que a una señora de la tercera edad la hizo llorar y puso en riesgo a su persona, también explicó la vecina que quiso pegar mujeres e increpó con cerrar los predios del lugar con policía y militares.

La excusa para expropiar terrenos según aclararon los vecinos, es querer que el lugar sea un área verde del barrio, cuando ya existen las mismas y construyeron casas sobre esos lugares.

Con documentos en mano, los vecinos aseguran que los terrenos que quiere expropiar no son áreas verdes. El presidente del barrio, Américo Guarachi, colocó un letrero a nombre del municipio y su logo, cuando desde el DOT jamás existió la disposición de esas áreas.

Sin órdenes de juez, sin documentos legales, amedrentan a los vecinos del barrio para sacarlos de sus terrenos.

Jesús Pimentel, una persona de la tercera edad vecino del barrio desde hace años, comentó ante cámaras que las parcelas eran grandes y de propiedad privada, no había presencia de la alcaldía. “Horacio Rodríguez a mucha gente ha quitado terreno a mucha gente pobre ha hecho llorar” exclamó.

Una vecina indicó que votaron por el alcalde y no por Horacio Rodríguez, también dijo que el presidente Américo Guarachi ni siquiera vive en el barrio.

Muchos hombres enojados con la situación declararon ante cámaras que si siguen estas actitudes “va a correr sangre”, están molestos y cansados de estos atropellos.

Varias denuncias contra Horacio Rodríguez se acumulan

En mayo del año pasa nuestro medio El Andaluz publicó que varias personas se apostaron en la plaza principal con carteles en mano acusando al director de la Unidad de Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal, Horacio Rodríguez, de favorecer al senador del Movimiento al Socialismo, Milciades Peñaloza, con la dotación de documentos legales que le dan la propiedad sobre terrenos que ya tenían propietario, en la zona de la nueva Terminal.

Weimar Martínez Rodríguez denunció el avasallamiento de un terreno en la zona de la nueva Terminal, de propiedad de su esposa, y el favorecimiento por parte de la DOT, a favor del senador del Milciades Peñaloza.

Martínez aseguró que la única forma en que Peñaloza puede poseer documentos legales es que hayan sido entregados y facilitados por la DOT.

“Tenemos los planos adulterados que ellos hicieron en la DOT, hacen aparecer otros planos ahí y nosotros también tenemos papeles por la compra de este lote. Todas las instituciones parece que están metidas para favorecer a este personaje, el dueño de la empresa Montecristo, Milciades Peñaloza”, aseguró en ese entonces.

En agosto del año pasado vecinos del barrio Unidad y Fortaleza ubicado en la zona del parque nacional Las Barrancas, protagonizaron una marcha de protesta que se concentró en la plaza principal, además formalizaron una denuncia en el Ministerio Público en contra del alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, como el director de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Horacio Rodríguez.

El fiscal de materia, Fernando Valverde, confirmó que los vecinos de este barrio, se apersonaron al Ministerio Público, por lo que la fiscal departamental, Susana Corrillo Romero, dispuso que los atiendan para recibir la querella.

Los delitos por los que son acusados los funcionarios mencionados son por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

Valverde, señaló que los denunciados, estarían ejecutando un proceso de deslinde de este barrio, situación que según los vecinos, es ilegal.

Además los vecinos de este barrio, refirieron que estas actuaciones fueron realizadas a “escondidas”, porque no estarían realizando las notificaciones correspondientes. “Se tendría que notificar al presidente del Estado para que también asuma defensa, porque aparentemente serían terrenos sin dueño; señalan que en este proceso de deslinde, se pretende beneficiar a supuestos dueños con la dotación de casi mil hectáreas”, indicaron los denunciantes.

El mismo año vecinos de la nueva terminal de buses en la zona de El Portillo, aseguran ser “víctimas” de la Alcaldía, que según ellos, vulnera sus derechos constitucionales. “Soy dueña y propietaria de un terreno que me compré para vivir con mi familia y mis hijos, pero el señor aprobó un plano, encima de otro, aparte me destruyó la vivienda, no me dan la oportunidad de que me defienda”, denunció una vecina.

Un libro de actas será remitido por los vecinos de este sector al Ministerio de Justicia para obtener abogados o fiscales con el fin de esclarecer esta situación. Acotó que el libro ya cuenta con la firma de unos siete vecinos.

“Invitamos a las víctimas a sumarse, por ser personas de escasos recursos vulneran nuestros derechos, con una auditoría se esclarecerá la situación”, acusó.

El director de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de Tarija, Horacio Rodríguez Velasco, dijo que las auditorías deban realizarse, porque la zona fue avasallada por los loteos.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

