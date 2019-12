Registran nuevo caso de hanta virus en Yacuiba

Fabián Audiverth, coordinador de la Red de la Salud, informó la jornada del miércoles un nuevo caso de hantavirus, el paciente es un paramédico de 30 años, del hospital Rubén Zelaya, actualmente se encuentra internado en una clínica en la ciudad de Tarija, donde fue derivado para su tratamiento, al no contar con los servicios requeridos el nosocomio local.

“Ha cursado con la sintomatología el 30 de noviembre, el 6 de diciembre fue internado en el Rubén Zelaya, por lo complicado del caso, no tenemos terapia intensiva, esa misma noche fue remitido a Tarija, a partir de ahí ha quedado internado en la clínica Yapur, no en el San Juan de Dios, porque no había cama”, indicó.

Refirió que su estado es favorable luego de los cuadros complicados por los que atravesó. “Hoy (miércoles) nos hemos comunicado con los familiares, su recuperación es buena y esperamos tenerlo en los próximos días”, manifestó.

Afirmó que el martes recibieron la notificación por parte del Centro de Enfermedades Tropicales (Cenetrop). “Lamentablemente el día de ayer, a través de los reportes oficializados que nos llegan del Cenetrop, nos han confirmado un nuevo caso de hantavirus”, señaló.

En cuanto al foco de contagio, aun se investiga las posibilidades, se tiene como referencia que recorría con la ambulancia comunidades rurales.

Audiverth precisó que en esta gestión suman 6 los casos, de los cuales tres registraron fallecidos, quienes eran soldados de la Escuela de Cóndores de Bolivia, en la comunidad de Sanandita.

Por otro lado, explicó que con el “trampeo” realizado en meses pasados en Sanandita se evidenció la presencia del roedor cola larga, principal portador del virus. “En esa semana fueron enviadas las muestras, la captación de órganos, estamos esperando recibir la clasificación, que llegará hasta fin de mes, en Sanandita se ha encontrado el coli largo durante el trampeo”.

En ese tiempo se elaboraron recomendaciones para la Esconbol, ya que sus revistas y otros ejercicios las desarrollan al interior del monte. “El comandante estuvo presente, se llevó un listado muy amplio del análisis, considerando que este personal sigue realizando trabajos monte adentro, deben descampar la zona, tratar de no ingresar al monte cuando no estén los rayos del sol, hacerlo a partir de las 9 de la mañana cuando el virus está atenuado”, añadió Audiverth.

Virus. La enfermedad se transmite a través de la materia fecal u orina de los roedores portadores, en algunos casos por mordeduras. Los síntomas son similares a los de la gripe, como fiebre, dolores musculares y dolor abdominal. Llega a producir insuficiencia respiratoria, lo que puede llevar a la muerte.

(El Andaluz/Yacuiba)

