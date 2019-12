SETAR no recibió de manera formal el proyecto de rebaja de tarifa eléctrica

El gerente de Setar (Servicios Eléctricos Tarija), Miguel Arciénega informó sobre el proyecto de rebajas de tarifas del gobierno nacional, la propuesta aun no fue enviada de manera oficial a la institución. “Hay un propuesta del Ministerio de Energía, han hecho un análisis técnico del tarifario de las empresas eléctricas a nivel nacional, hay una propuesta definida que se va hacer una rebaja, a Setar Yacuiba y Tarija, no han hecho llegar de que se trata, lo tienen que hacer a través de los canales correspondientes”, señaló.

Arciénega sostuvo que si hay reducción de tarifas, por tanto recaerá en los ingresos de la empresa. “La reducción no solo es en el usuario final, sino en los costos de generación y de transmisión, que cumplan las normativas legales, que las empresas tienen que ser autosostenibles, lógicamente el nuevo gobierno parece que ha detectado que había algunas inversiones que no estaban acorde a los niveles adecuados, sobre inversión que el anterior gobierno no se en que destinaba”, sostuvo.

Por otro lado, refirió que los reclamos de incremento en tarifas del último mes, corresponden al facto calor y no a una mala lecturación. “Es por el tema de la temperatura, en nuestra región juega un rol importante en el consumo, el uso de la heladera, algunos con el aire acondicionado, hemos difundido spots de recomendación de uso de energía eficiente”, aseveró.

Muchos usuarios reportaron un incremento de hasta el doble en el pago de sus facturas, en estas fiestas de fin de año, siempre se repite esa dinámica.

(El Andaluz/Yacuiba)

