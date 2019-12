Esperan que rebaja del costo de la energía eléctrica también se aplique en Tarija

El presidente de la Federación de untas vecinales de Tarija, Edwin Rosas, indicó que se conversará con Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) para que exista una reducción en la factura de luz en Tarija.

Rosas resaltó que Tarija tiene la tercera factura más alta en el país, apuntó que es una injusticia cuando el departamento entregó mucho al aporte energético, nunca existió un trato justo con la población por parte del ministerio de Energías indicó.

Rosas expuso ante cámara que la reunión con SETAR será previa con el Ministerio de Energías se busca reducir un 20% la tarifa de luz, en los próximos días se tendrá una solicitud de audiencia para tratar la factura de los tarijeños.

“Estamos empezando una cruzada para exigir una rebaja domiciliaria “Declaró Edwin Rosas, apuntó que se desea el mismo trato que Santa Cruz.

Por la tarde el gerente general de Setar, Alfredo Becerra, se reunió con Edwin Rosas para solicitar la audiencia con el Estado nacional y tratar la rebaja en la factura de luz.

El Ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, desde La Paz anunció el día de ayer rebaja en las factura de luz a nivel nacional, se adelantó a la cruzada de Rosas.

Gobierno anuncia disminución de tarifas eléctricas

El Gobierno, mediante el Ministerio de Energías, anunció que se procederá a una disminución de tarifas de electricidad a nivel nacional, que se pondrá en vigencia con las facturas correspondiente a diciembre.

El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, indicó que la semana pasada ya se anunciaron las nuevas estructuras tarifarias de Santa Cruz y Chuquisaca, pero se implementará la misma lógica en el resto del país.

Explicó que con este ajuste lo que está haciendo es “nivelar para abajo” las tarifas que mantenía el anterior Gobierno. Explicó que con la anterior administración la premisa era generar recursos cobrando más a quienes consumían más energía eléctrica, pero gracias a un trabajo técnico del Ministerio se logró que se modifique la estructura de tarifas sin afectar las utilidades de las empresas del rubro y su inversión.

Aseveró que el anterior Gobierno no hizo esta disminución por falta de voluntad política.

Dijo que la nueva estructura debía estar vigente desde el 31 de octubre, pero ahora la nueva tarifa se aplicará de manera retroactiva al mes de noviembre.

El Ministro señaló que, si bien en diciembre se comenzará con la facturación disminuida, también se repondrá a los usuarios en la misma factura la reducción que debieron gozar desde el mes de noviembre.

“Esta nueva estructura tarifaria va empezar a regir a partir de la facturación que va a salir en diciembre. También va haber una devolución, va a haber un abono para todos los usuarios porque estas nuevas tarifas tenían que haber salido el 31 de octubre lastimosamente la anterior gobierno, no lo sacó, no lo hizo, no le interesó”, recalcó.

El director de la Autoridad de Electricidad, Luis Fernando Añez, explicó que por ejemplo en Santa Cruz, a través de la CRE, se disminuirá en 50% la tarifa para quienes consumen el excedente a 1.000 kilovatios/hora, asimismo en el bloque de 500 a 1000 kilovatios/hora se tendrá una rebaja de 22%, mientras que en otros rangos también habrá disminución en menor proporción.

El ministro Guzmán señaló que esa misma tendencia se aplicará en el resto del país. Anunció que de La Paz, la nueva estructura se daría a conocer el próximo lunes.

Aclaró que estas tarifas tendrán una vigencia de cuatro años y que dependerá el nuevo Gobierno su mantiene la línea de reducir los costos para el usuario.

Luis Fernando Añez añadió que no sólo se beneficiará a la categoría domiciliaria, sino a las otras como la industrial y la comercial.

Noviembre, además de ser el mes más caluroso en lo que va del año, para muchas personas también resultó ser el más caro a la hora de pagar su factura de luz. Y eso se debe a que algunos recibos por el servicio eléctrico que brinda la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) de Santa Cruz tuvieron una facturación que registró aumentos hasta un 500%. Ante esta situación, la cooperativa anunció que implementará, a pedido del socio, un plan de pago para cada situación.

Amilkar Jaldín, jefe de comunicación de la CRE, explicó que esta situación se debe a que durante el paro cívico, de 21 días, los técnicos de la cooperativa no pudieron realizar la lectura del consumo de energía eléctrica registrada en los equipos de medición.

“Ante esta situación recurrimos, eso está establecido en la legislación vigente, a que el cobro de octubre tuvo que ser estimado en base al promedio de los últimos seis meses”, precisó Jaldín a tiempo de aclarar que en ese promedio se toma en cuenta los meses de invierno que tienen costos ligeramente menores que los meses de verano, por lo que lo facturado en octubre puede ser menor al real.

Por ello, hizo notar Jaldín que en la factura de noviembre cuando ya pudieron hacer nuevamente la lectura del medidor es posible que haya un aumento del consumo, que se trasladará en la tarifa, como consecuencia de las estimaciones (de la factura de octubre) y de las altas temperaturas.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

