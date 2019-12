Entregan máquina compactadora para reciclaje en Bermejo

El gobernador Adrián Oliva, informó que se trasladó hasta la ciudad fronteriza de Bermejo, para hacer entrega de una máquina compactadora para el reciclado de plásticos y cartones, a la Asociación de Mujeres Emprendedoras de la ciudad de aquella localidad, donde destacó que este tipo de emprendimientos, apoyados por la Gobernación de Tarija, son necesarios en el departamento para dejar atrás la dependencia de los recursos hidrocarburíferos.

“No sólo es valioso haber completado esto en los momentos más difíciles, sino es valioso ver con esperanza el futuro que viene, no sólo se entregará esta máquina, después viene un molino después vienen otras dos máquinas para que nosotros podamos pasar a una fase de transformación y podamos procesar el plástico”, expresó Oliva.

Además, la autoridad destacó el trabajo de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Bermejo, quienes iniciaron el proyecto de reciclaje de botellas Pet y cartón, y gracias al apoyo del Gobierno Autónomo Departamental podrá convertirse en muy poco tiempo en una empresa de reciclaje y transformación de los productos reciclados, con el consiguiente valor agregado. “Vamos a dar un paso más allá, no solo va ser recolectar, prensar y vender la materia en bruto sino que vamos a trabajar para que con este mismo grupo podamos transformar la materia, quiero destacar ese trabajo, pero no es solo este emprendimiento hay varios, y hay que destacar que no son para grandes empresarios, para los que tienen recursos, sino que lo estamos haciendo con campesinos, con mujeres, jefes de familia, es decir con las personas que más necesitan el apoyo del gobierno departamental”, manifestó Oliva.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Barrientos, recordó que en el año 2017 el gobernador instruyó que se apoye la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Bermejo de modo generar un “trabajo que dignifique la vida de estas personas”. Para ello, dijo que se ideó un proyecto muy bien planificado, de modo que la Asociación tenga personería jurídica, y puedan fortalecer la actividad a la que se dedicaban que era el reciclado de cartones y botellas Pet, considerando que al tratarse de una zona fronteriza, la materia prima para el reciclaje se genera todo el tiempo.

Asimismo, Barrientos sorprendió con la noticia de que en unos días más esta empresa recicladora contará con un molinillo que servirá para que las botellas Pet puedan ser molidas, para reducir al máximo el espacio que ocupan las botellas “para que en vez de una camionada de botellas Pet, se tenga una bolsa quintalera”, dijo el secretario que considera que esto permitirá reducir ostensiblemente los costos de transporte. “Al mismo tiempo, estamos seguros de que antes que termine su primer mandato, el Gobernador podrá estar entregando algo que no hay en Bolivia, en Bolivia no hay ninguna Asociación de Recicladores, lo que hay en Bolivia son recolectores quienes venden a un intermediario, que gana más que ellos y lo venden en Santa Cruz o en El Alto”, explicó Barrientos.

Del mismo modo, indicó que en la línea de dignificar el trabajo de estas mujeres emprendedoras, se busca que el proceso de reciclaje permita transformar el plástico en pellets, los cuales pueden ya ser directamente utilizados en la elaboración de nuevas botellas u otro material plástico.

Asimismo, dijo que las bolsas plásticas podrán convertirse en politubos para ser usados en el área rural y urbana, “Esperemos que el primer trimestre del próximo año esto se convierta en realidad”, acotó Barrientos.

Por otra parte la representante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras, Simona Espada, agradeció la ayuda que les está dando la Gobernación para generar una fuente de empleo digna que les permita tener una mejor calidad de vida. “Nos hemos enfocado más en la basura, porque la basura nunca se acaba. Yo nunca me voy a cansar de agradecer al Gobernador Oliva, al Secretario Barrientos y al licenciado Carvajal, por esta ayuda que para nosotros es un regalo de navidad”, dijo Espada.

Efraín Lascano

