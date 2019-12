Paola Mendoza fue elegida como nueva presidente del Comité Pro Intereses de Tarija

Paola Mendoza Querzul, fue elegida anoche como presidenta del Comité Pro Intereses de Tarija en el Congreso efectuado este viernes, la secundan en la primera vicepresidencia, el representante de las provincias Claver Sánchez, en la segunda, el transportista Marco Guaygua Borda.

El Congreso extraordinario resolvió modificar el Estatuto cívico para pasar a efectuar el Congreso de la Tarijeñidad donde se eligieron a los nuevos dirigentes, ante la expulsión de los anteriores en el último cabildo abierto de Tarija.

Mendoza fue elegida por 57 votos y su oponente, Sebastián Ortega 39, tras la ponderación de los votos de las provincias y las instituciones la presidenta electa sacó 78,4% y el segundo 20,3%, los votos blancos lograron un porcentaje de 1.3%. “Como mujer me siento muy emocionada, me siento feliz, con un compromiso muy grande para el departamento de aquí en adelante, vamos a recorrer las provincias, sí se va dar el lugar que corresponde a las provincias y las instituciones”, declaró inicialmente Mendoza y agradeció a las instituciones y provincias por sus votos, a Dios por permitirle llegar a este sitial como a su familia “por el aguante” no solo para estar en el Comité, sino para impulsar la reivindicación y creer en su capacidad y liderazgo.

Su prioridad es la unidad del departamento, vamos a sanear la institución cívica, de aquellas personas que utilizaron el movimiento cívico, “no vamos a ser más patio trasero de ningún partido político”, enfatizó mientra era escuchada atentamente.

El transporte sindicalizado casi abandona el Congreso ante la propuesta de que ocuparían la tercera vicepresidencia, el dirigente Damián Castillo dijo que les correspondía la segunda vicepresidencia y si no se respetaba eso, se irían.

Sin embargo, casi la totalidad de los congresales respaldaron el planteamiento de que el transporte debía estar en la segunda vicepresidencia, el Congreso, al ser magno, hizo respetar su decisión que desató aplausos de todos los presentes.

El exdirectivo del Comité, Wilfredo Vidal Ortega, que quiso tomar la palabra fue obligado a salir del Congreso por dos policías que fueron llamados por los congresales, Vidal volvió a ingresar, quiso tomar la palabra y también fue obligado a salir.

Mendoza como el ex presidente, Ricardo Cuevas, aseguraron que el Congreso se efectuó en el marco del Estatuto cívico, que también contempla al cabildo abierto como una instancia de decisión de instituciones y provincias.

Fernando Barral Zegarra

