Feria de fin de año se hará en el Parque Temático

La Feria de fin de año en esta ciudad arrancará el 22 de diciembre para prolongarse hasta el 1 de enero del 2020, unos 850 comerciantes se aprestan a participar, muchos de ellos traerán una diversidad de juguetes, algunos de tecnología sofisticada.

El dirigente de los feriantes, José Luis Saucani Tito, confirmó que la feria se hará en el Parque Temático, tras acuerdo con el municipio, cada uno de los comerciantes pagará 72 bolivianos por puesto de venta para toda la feria.

Este monto comprende solamente el recojo de basura, el costo de la electricidad para cada uno de los puestos se pagará por separado, consideran que el espacio y los alrededores son abiertos y no habrá problemas de circulación de las movilidades.

La feria no pudo hacerse en el campo ferial El Constructor, por varias razones, la principal que no reúne las condiciones ni para los compradores ni vendedores, además está “a la izquierda de la ciudad”, además no puede haber ferias cerca a hospitales.

