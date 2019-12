ODECO intensificará controles por fiestas de fin de año

La Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) informó que intensificarán los controles en los diferentes sectores, en este mes el consumo de carne de cerdo, panetones y sidra se incrementa por la época navideña.

Elizabet Santos, responsable de Odeco, indicó que los operativos se centran en los comercios que expenden los productos de época. “Estamos iniciando el mes de diciembre y por ende los controles serán minuciosos, el consumo de carne, bebidas y panetones se intensifican, acudimos a las tiendas que ofrecen este tipo de productos”, señaló.

Los panetones en sus diferentes sabores y propuestas, son los más esperados por las personas para degustación, por lo tanto deben seguir las normas de calidad para su consumo. “Se hizo un recorrido en las panificadoras que elaboran panetones, para que cumplan con las normativas, cuenten con el registro del Senasag, verificando los insumos y la buena manipulación”, afirmó.

Si el producto proviene de argentina, debe contar con el debido registro sanitario, los vendedores deben tomar en cuenta esos detalles para evitar decomisos.

Aquellos de tipo artesanal, no son de larga duración, el periodo de consumo no pasa de los tres días. Las panificadoras locales ya fueron advertidas sobre los requisitos y manipulación. “Son productos que no duran mucho, debido a que no tienen aditivos, en Yacuiba por las altas temperaturas, no debe pasar de los dos o tres días, se les ha recomendado que los panetones que saquen en el día deben tener la fecha de vencimiento, su personal debe contar con el carnet de sanidad, vamos a controlar hasta el 24 de diciembre”, explicó.

Santos aseguró que la lista oficial de panetones autorizados será emitida por el Senasag hasta el 10 o 15 de diciembre.

(El Andaluz/Yacuiba)

