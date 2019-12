Ley de Amnistía podría no ser conveniente para Mario Cossío

Uno de los varios abogados del ex gobernador Mario Cossio, indicó a El Andaluz que Mario Cossio podría no beneficiarse de la ley de amnistía, además resaltó que los perseguidos políticos no pueden ser juzgados de acuerdo a la CPE (Constitución política del Estado).

“El goza de una calidad de refugiado político en el CONADE Paraguay es lo mismo que Evo Morales en México no se le puede iniciar un proceso, porque los tratos internacionales según el artículo 255 de la CPE d, por ser perseguidos políticos y amenazar a su familia no se puede iniciar un proceso legal” explicó Kennedy.

El Abogado indicó que no están de acuerdo con una ley de amnistía porque seria admitir un delito, según su abogado el ex gobernador cumplió las reglas en todas las funciones que ha desempeñado en instituciones públicas.

Kennedy explicó que son alrededor de 5 abogados que manejaron el caso de Mario Cossio y se reunirán para tener una postura firme frente al caso. “No estamos convencidos que la ley de amnistía podría salir a favor de Cossio” agregó.

