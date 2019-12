Insumos farmacéuticos escasean en la ciudad

La jefa de la unidad de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Tarija, Dora Cáceres, indicó que tienen problemas con los distribuidores de reactivos y dispositivos odontológicos en el sistema público, por lo que escasea en los hospitales de primer y tercer nivel.

Mencionó que el sistema público de salud no tiene de donde adquirir los reactivos y dispositivos odontológicos para la atención de pacientes, esto debido a que son sólo dos empresas que se dedican a distribuir estos insumos a los hospitales de manera legal. “Los municipios están tratando de comprarlo desde el interior del país, para que se dé una solución a este tipo de problemas, debido a que los productos odontológicos tienen un corto tiempo de vida, por lo que el periodo para comercializar estos es muy poco”, señaló.

Cáceres explicó que las importadoras que abastecen a las instituciones públicas de salud no están queriendo entregar estos productos porque no les conviene adquirirlos por el corto tiempo de duración que tiene y mencionó que en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz no tienen ese problema porque los importadores lo tienen de manera directa los reactivos y dispositivos odontológicos sin que provenga de una tercera empresa.

La Farmacéutica señaló que para el sector público está teniendo este problema en la adquisición de estos productos, pero el sector privado estaría comprando de otras empresas y no tienen estas dificultades. “De Bermejo nos indicaban que se van a suspender las atenciones odontológicas, y les recomendamos que compren estos insumos de las empresas del eje central del país, pero hacer esta adquisición tiene sus complicaciones”, dijo y aseveró que pocas empresas que suministran estos insumos al sector público no cuentan con registro sanitario correspondiente.

(Sidar Paca/Andaluz)

