Gobernación cerrará gestión con fideicomiso que permitirá la conclusión de los hospitales Materno-Infantil y Oncológico

Este martes la gobernación logró el RIOCP (Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público) para la obtención del fideicomiso de 192 millones de bolivianos que gestiona para pagar algunas obras y concluir la ejecución de otras.

La información es del Asesor General, José Luis Gandarillas Tejada, al añadir que ahora enviarán los documentos a la Asamblea legislativa para su aprobación y continuar los trámites de obtención de este nuevo financiamiento.

Este préstamo viene a ser el cierre y permitirá asegurar la ejecución de varios proyectos en Tarija, se destinan montos importantes a obras que son de beneficio colectivo, como la culminación de los hospitales Materno Infantil y Oncológico.

Estos dos proyectos, entre otros podría entregarse en el primer trimestre de la gestión que viene, agregó al indicar que el costo de este nuevo fideicomiso no es muy alto, no es una carga financiera, es un crédito liviano, el plazo de pago es 20 años. “No significa ni compromete la planificación financiera de la institución, está previsto como un servicio a la deuda dentro el presupuesto de la institución, el gobierno no autoriza sin un previo análisis de la capacidad de endeudamiento”, acotó.

«Estamos actuando de manera responsable, además culminando con todo lo que han sido los proyectos abandonados y que no estaban beneficiando a nadie en el departamento, por eso con este ingreso vamos a terminar los proyectos», insistió el Funcionario.

La Gobernación espera contar con los recursos antes de fin de mes, demorará un poco el cierre de gestión por el financiamiento que se logra y su asignación a las obras, prosiguió al salir de la reunión donde se supo de la obtención del RIOCP.

Con relación a la otorgación del Prosol a los campesinos dijo que es un asunto en el cual siguen trabajando, gestionando, debido a que la caída de los ingresos previstos, impidió cumplir con la entrega del monto presupuestado. “Hemos sufrido una reducción sustancial y eso hizo que no solo programas como el Prosol se comprometan, sino que obliguen a reprogramaciones de otros proyectos de inversión y haya demora en su cumplimiento”, admitió el funcionario.

«Faltan tres semanas consideradas decisivas para el cierre de la gestión, seguirán trabajando a diario, con todos los sectores para ir cerrando todos los programas debidamente y en acuerdo con los beneficiarios como en el caso del Prosol», finalizó Gandarillas.

