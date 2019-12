Partida de médicos cubanos dejó vacantes en Yacuiba

El director del hospital municipal Rubén Zelaya, Oscar Aliaga informó que tras la salida de los médico de la Brigada Cubana, hay vacancias en diferentes área del nosocomio, la demanda de atenciones es alta ante el personal que no logra cubrir la totalidad. Al menos 32 profesionales cubanos dejaron de operar en el municipio.

“Lamentablemente se ha cumplido su misión y no era suficiente tampoco para la necesidad del municipio, cuando estaban ellos han coadyuvado, ahora con su retirada es más crítica nuestra situación, hemos realizado las representaciones ante autoridades departamentales y el Ministerio de salud para que pueda viabilizar la demanda del hospital”

Aliaga afirmó que el personal no alcanza para cubrir las demandas y en los últimos días presentaron complicaciones por los turnos y la falta de médicos internistas. “El personal no nos alcanza para cubrir los turnos en medicina interna, anoche (jueves) estuvimos sin médico internista y con pacientes muy críticos, me he amanecido para hacer de todo y estabilizar a los pacientes”, comentó.

Aliaga pidió a las autoridades municipales colaborar en la viabilización de contratos para los profesionales en áreas vacantes. En el caso de terapia intermedia, que se encuentra suspendido el servicio, ante la falta de un especialista.

El Andaluz/Yacuiba



Comparte esto: Tweet