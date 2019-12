Orden de desalojo en el barrio San Jorge I habría sido realizada sin notificación

El desalojo se habría llevado a cabo el viernes 22 de noviembre en el barrio San Jorge I, en la parte posterior a la unidad educativa de la zona, donde personal de la DOT, habrían ejecutado la orden lanzamiento. Los vecinos afectados denuncian que no habrían sido notificados y que les habría llegado de sorpresa la orden de desapoderamiento.

Lourdes Vidaurre, quien fue afectada por una orden de desapoderamiento que ejecutó la DOT, en el barrio San Jorge I, manifestó que llevan 9 años viviendo en el lugar, y que los años que viven en el lugar habrían estado en posesión pacifica pero que sin embargo ahora les habría llegado de sorpresivamente la orden de desapoderamiento, donde no les habría dado tiempo para asumir la defensa. “Nosotros nos enteramos una noche antes del desalojo mediante una reunión que había una orden de desalojo, vivimos 9 años en el lugar pacíficamente donde antes nunca tuvimos problemas”, expresó Vidaurre.

Además indicó que la DOT, no habría presentado ningún título de propiedad de los predios y que fueron desalojados por personal de la DOT, asimismo dijo que en algunas casas se habría hecho la demolición donde no habrían estado presentes los afectados. “Recién buscamos un abogado para asumir nuestra defensa porque nos llego de sorpresa y no pudimos ni defendernos, nos llego de la noche a la mañana ese desapoderamiento”, señaló Vidaurre.

Finalmente dijo que son 9 familias de escasos recursos económicos donde no tendrían la disponibilidad de dinero para irse a vivir a otro lugar, a su vez dijo desde sus padres que vivían en el lugar ya hace 20 años como apoderados de buena fe. “Es mi único hogar soy madre soltera y tengo mi niño, no tenemos la disposición económica para irnos a otro lugar y desde nuestros padres fuimos apoderados de buena fe” acotó Vidaurre, entre lagrimas.

Por su parte el Director de Ordenamiento Territorial, Horacio Rodríguez, informó que el viernes 22 de noviembre se realizó una orden de lanzamiento en el barrio San Jorge I, donde se recuperaron espacios públicos en una dimensión de alrededor 3500 metros cuadrados, y en la cual habría alrededor de 7 construcciones . “Lo que hicimos es recuperar los espacios públicos de la ciudad, poner en orden la ciudad, restituir lo que corresponde al barrio San Jorge I”, dijo Rodríguez.

Además indicó que en toda orden de desapoderamiento, lanzamiento o demolición, existe resistencia por parte de las familias que habitan en el lugar, en algunos casos lo hacen en conocimiento y en otros casos en complicidad con terceras personas que serian engañadas en su buena fe.

“Lo que compete es que se libren los mandamientos correspondientes previos a procesos y eso les permita tener un proceso justo donde las partes sean escuchadas y a partir de eso se pueda tener una sentencia ajustada en derecho, y hacer respetar los espacios públicos”, dijo Rodríguez.

Efraín Lascano

