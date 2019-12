Se espera que a media semana comiencen a llegar las nuevas postulaciones al TED

El asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Velasco, estimó que a partir del martes los interesados en conformar las ternas para formar parte del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija harán llegar sus postulaciones al legislativo regional. «Entiendo que entre ayer y hoy no llegó ninguna postulación, porque hay requisitos que requieren 48 hasta 72 horas para conseguirlos, como el caso de la solvencia fiscal, entonces seguramente a partir del martes y miércoles empezarán a llegar las postulaciones», informó.



El Asambleísta acotó que los artículos 206 y 207 de la Constitución Política del Estado establece que las Asambleas Legislativa Departamentales están en la obligación de realizar la selección de las ternas para los vocales del Tribunal Electoral Departamental. «El trabajo lo realizamos en base a la Ley 1266 de régimen excepcional transitorio para realización de elecciones generales. Los postulantes tienen siete días para presentar todos los requisitos, es decir hasta las 19h00 horas del 6 de diciembre», agregó.

Velasco añadió que entre los requisitos que debe cumplir los postulantes se tiene que hayan sacado su título en provisión nacional por lo menos hace cinco años atrás, tener 30 años a momento de postulación, no tener pliego de cargo ejecutoriado, cumplir servicio militar, no tener sentencia condenaría, no tener militancia en ninguna organización política los últimos 10 años, entre otros.

En el caso de Tarija un representante lo designa el poder ejecutivo y los restantes cuatro se eligen por ternas, incluyendo el representante de los tres pueblos indígenas que habitan en el sur del país.

Velasco complementó que las ternas se envían a la Asamblea Legislativa Plurinacional donde de cada terna se elige a uno para que formen parte del TED en Tarija.

Los profesionales que deseen acceder al Tribunal Electoral Departamental (TED) una vez publicada la convocatoria, pueden presentar sus documentos hasta el viernes, según la convocatoria aprobada por la Asamblea legislativa y publicada este último fin de semana.

El mismo próximo viernes, concluido el plazo para la presentación de documentos por los aspirantes a Vocales se elaborará el acta de cierre del libro de recepción de proponentes en presencia de un Notario de Fe Pública, según se informó.

Para el sábado se prevé la apertura de sobres y elaboración de la lista de aspirantes a Vocales electorales, ese mismo día la Asamblea, de acuerdo a reglamento de la Cámara de Diputados, prevé la publicación de la nómina de candidatos.

El día lunes y martes siguientes prevén solicitar información a las entidades pública pertinentes, con relación a los nombres de postulantes a Vocales electorales. El miércoles prevén verificar el cumplimiento de requisitos.

El mismo miércoles se prevé la elaboración de las listas de los candidatos a Vocales habilitados e inhabilitados. El jueves se publicará de los candidatos habilitados e inhabilitados, entre el jueves y viernes podrá impugnarse a los candidatos habilitados.

Hasta el sábado los candidatos impugnados podrán presentar los descargos correspondientes para seguir en carrera. Entre el domingo y lunes se podrá efectuar la calificación de la capacidad y méritos de los aspirantes a Vocales electorales.

El lunes siguiente se efectuará la publicación de fecha y hora para la entrevista con cada uno de los aspirantes a Vocales. El miércoles siguiente se efectuará las entrevistas con los candidatos y candidatas a Vocales.

El jueves se elaborará un informe final y su remisión a la Asamblea departamental. En base a toda esa información el pleno de la Asamblea conformará cuatro ternas para su envío a la Cámara de Diputados donde se elegirá uno de cada terna.

Todo este trabajo estará a cargo de la Comisión de Constitución de la Asamblea departamental, antes de la remisión al pleno del legislativo, esta comisión tiene de presidente a Ervin Mancilla Olarte y otro de sus miembros es Daniel Carvajal.

Se informó que todos los profesionales de cualquier área están en condiciones de poder postular para Vocales del TED, de acuerdo a la convocatoria aprobada en Diputados, aunque también es necesaria la integración de un indígena y de una mujer.

