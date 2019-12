Este año se registraron 83 casos de VIH SIDA en Tarija

El responsable del programa VIH del Servicio Departamental de Tarija (Sedes) Tarija, Carlos Romero, informó que este año registraron 83 casos confirmados de VIH Sida en ese departamento del sur del país. «A la fecha estamos con 83 casos, el año pasado hemos cerrado con 82 casos», informó a los periodistas.

El Galeno aclaró que aún falta actualizar esos datos debido al paro médico que hubo en varias regiones del país y agregó que el VIH Sida no solo es una enfermedad física y emocional, sino social, porque todavía existen el estigma y discriminación hacia las personas portadoras de ese mal. «El VIH no se contagia, el VIH se transmite, para eso se tiene que tener contacto, un resfrío se puede contagiar por respirar el mismo aire, pero el VIH no, incluso una pareja puede besarse y no se va a contagiar. Hay transmisión en la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna, esa son las vías por las que puede entrar el virus», agregó.

Comparte esto: Tweet