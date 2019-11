SETAR implementará soluciones inmediatas al problema de la escasez de energía eléctrica en Bermejo

Setar, conjuntamente la gobernación, decidió resolver de inmediato la falta de energía en Bermejo a consecuencia de la insuficiencia de gas natural en aquella región producto de la declinación en la producción gasífera en el pozo “Bermejo X-44”.

“Durante 14 años han ocultado la información del pozo X-44 y ahora, como dicen vulgarmente, saltó la liebre y se verifica que no hay gas ni para generar, ni distribuir a los vehículos ni las casas”, declaró el Gerente de Setar, Alfredo Becerra Serpa.

Ya son imponderables que están fuera de nuestro alcance como empresa para generar energía con el gas suficiente, ante esa situación se tomaron medidas de emergencia para no dejar sin el servicio eléctrico a la población, explicó.

Lo urgente, se conversó con IABSA (Industrias Agrícolas de Bermejo SA) para que venda energía a Setar, unos 2 Megawatios (Mw) hasta el 15 de diciembre, tiempo en el cual pozo X-44 pueda reabastecerse, prosiguió el gerente de Setar.

En segundo lugar, alquilarán un generador a diésel de 2 Mw, están en tratativas con ENDE-Guaracachi para que puedan desplazarse a Santa Cruz y Cochabamba y concretar el traslado del equipo hacia Bermejo para garantizar el suministro.

Tener garantizado el suministro durante el fin de gestión, especialmente Navidad y Año Nuevo, a diésel, es de emergencia, remarcó el gerente al indicar que estas soluciones se toman hasta que se busquen otras alternativas a nivel de gobierno.

Entre estas alternativas la posibilidad de llevar a Bermejo gas de Argentina, de campo Ramos, de cualquier parte, pero esa es una solución a corto y mediano plazo, nosotros estamos tomando soluciones urgentes, insistió el ejecutivo. “Además el gobernador va anunciar, dentro de poco, una situación muy buena para Bermejo en cuanto a generación”, anunció al reiterar que este problema en Bermejo no es responsabilidad de Setar, sino cuestión del pozo gasífero “Bermejo X-44”.

Consultado si la generación a diésel no va incrementar el costo de la tarifa para los usuarios, contestó que no, se trata de costos que asumirá Setar como empresa, “el usuario no tiene por qué soportar cualquier tipo de incremento”.

El gerente efectuó estas declaraciones tras reunirse con el gobernador Adrián Oliva Alcázar, precisamente para tomar decisiones con relación a acciones inmediatas frente a la falta de gas para la generación eléctrica en el triángulo sur de Bermejo.

2019 buen año para Setar por conexiones e interconexión

El 2019 es un buen año para Setar, no solamente por haber ampliado las conexiones de energía para muchos barrios y cientos de familias, sino fundamentalmente por iniciar la interconexión de la provincia O’Connor al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

El 21 de noviembre se iniciaron los trabajos de interconexión de O’Connor al SIN, estiman que, hasta la Navidad del 2020, los entrerrianos podrán tener electricidad del SIN, declaró el gerente de Setar, Alfredo Becerra Serpa.

La inversión para la interconexión suma 24 millones de bolivianos, recursos propios de Setar, esperan que en 12 meses esté tendida la línea de alta tensión desde Tarija a aquella provincia, “esperamos que la próxima Navidad toda la provincia esté interconectada”.

El gerente también informó que, hasta este año, 2019, tendrían una cobertura departamental en el servicio de electricidad del 95%, “Setar es la única empresa departamental en Bolivia, con amplia cobertura y buena y cubrir el 95%, para el 2020 queremos llegar al 97%”.

