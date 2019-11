Problema legal de la universidad UNO en Tarija no se solucionó hasta la renuncia de Viceministro

El ex viceministro de educación, Eduardo Cortez comentó ante El Andaluz que no solucionó en su gestión los problemas de la Universidad Nacional del Oriente (UNO), sin embargo antes de su renuncia el 11 de noviembre, habría emitido una resolución para que las sanciones a la Universidad continúen, pero los alumnos puedan convalidar materias en otras universidades privadas con la misma carrera. “Hemos hecho todo lo posible para solucionar ese tema, he dejado un informe positivo de alternativas para los estudiantes, no para la Universidad sino para los estudiantes porque estafó a los estudiantes. El informe implicaba que emita una resolución ministerial para solucionar el problema de los estudiantes, nos daban pena los estudiantes mas no la universidad”, dijo

La solución es mantener las 3 sanciones a la universidad, la multa, y el no reconocimiento a las matrículas de las carreras de medicina y fisioterapia. Los alumnos pueden convalidar materias en otras universidades privadas, al no existir esas carreras en universidades locales privadas, la solución queda escueta para los estudiantes.

La UAJMS no podría admitir a los alumnos de medicina porque el ministerio no tiene tuición en las universidades públicas, pertenecen al sistema universitario, los alumnos de la universidad Uno siguen esperando respuesta por parte de autoridades universitarias y nacionales.

(Roberto A. Barriga/El Andaluz)

Comparte esto: Tweet