Director de Fundación para el Periodismo: «Dos días antes de la renuncia de Morales hubo un despertar de los medios»

Los medios de comunicación y los periodistas en el país tienen que fortalecerse para motivar a la opinión pública a informarse a través de ellos y no las redes sociales donde prolifera la desinformación o la información falsa que puede tener graves consecuencias.

“Algo que ha aparecido en los últimos tiempos con mucha intensidad, son las noticias falsas y la desinformación, tenemos que acostumbrar a la gente a informarse a través de los medios”, exhortó el Director de Fundación para el Periodismo, Renán Estensoro Valdez.

La gente no tiene que informarse a través de las redes sociales, hay mucha desinformación y noticia falsa, “tenemos que fortalecernos como medios, como periodistas, nuestro gremio, como periodistas y motivar a la gente que vuelva a ver los medios de comunicación”.

Debe desechar la información que recibe a través de las redes sociales para que deje de manejarse información falsa que causa zozobra, desinformación, confusión, pánico, al menos en La Paz hemos sentido eso, de manera muy fuerte, insistió.

Sobre el período de transición que vive Bolivia, el también periodista, respondió que es un período bastante complicado, el país salió de una situación donde el gobierno agobiaba, que impuso muchas restricciones a la libertad de expresión.

“Dos días antes de la renuncia del Expresidente Evo Morales hubo un despertar de los medios y en ese sentido se encaminan las cosas con una nueva perspectiva y un nuevo país, está naciendo un nuevo pacto entre bolivianos y en ese sentido estamos avanzando”, acotó.

Sobre los políticos dijo que, como un arquitecto o un periodista, no se jubilan, van a seguir haciendo política y hay que darles los espacios que merecen, la ciudadanía tiene que evaluar si los políticos han servido o no de manera eficiente. “Es ahí donde nosotros intervenimos y tenemos la opción de cambiarlos o ratificarlos, de eso se trata la democracia, que haya alternatibilidad, que el ciudadano tenga la posibilidad de cambiar un gobierno, de castigarlo con el voto, si no ha cumplido”, dijo.

Sobre si los políticos están a la altura de los desafíos del país en este momento, respondió que en las dos semanas de gobierno están haciendo bien las cosas, hay que darles tiempo, y los periodistas acompañar este proceso informando debidamente.

Sobre todo, porque en los últimos tiempos lo que apareció y con gran intensidad son las noticias falsas, la desinformación a través de las redes sociales que está al alcance de todos y algunos no hacen buen uso de ellas, cerró.

Fernando Barral Zegarra

