Denuncian que el INRA está prestándose para hacer loteamientos ilegales en el área rural

El INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) está prestándose a los loteamientos ilegales en el área rural de Cercado, que continúan, incluso poniendo en riesgo el futuro de la provisión de agua potable para la ciudad de Tarija.

“Así es, el INRA es completamente responsable, yo pienso que la Ley debería ver cómo va caer, porque son irresponsables, porque no están cuidando nada de nuestro futuro en medio ambiente para Tarija”, responsabilizó la Concejal Raquel Ruiz Sanguino.

Consultada de qué debería hacer el INRA, abstenerse de fraccionar la tierra, contestó: “claro, no pueden dar documentación, ellos aprueban directamente porque la gente compra un lote va donde un abogado, a Derechos Reales, van al INRA y se hacen legalizar. “Es completamente ilegal, porque eso no tiene siquiera planificación, no hay planificación hecha dònde va ser el peso ambiental para Tarija, el tema del agua, residuos sólidos, líquidos, dónde van a ir, lo están haciendo con una irresponsabilidad total”, añadió.

NUEVO SUR

