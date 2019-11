Señalan preocupación porque represa Carolina no estaría cumpliendo objetivo

El asambleísta departamental, Saúl Bueno, dio a conocer su preocupación por la falta de agua en Tomayapo, hizo alusión a la presa en Carolina que no está cumpliendo con el objetivo que era dotar de agua a Izcayachi, Tomayapo y Paicho.

Explicó que participó de un ampliado en Tomayapo para tratar el tema de la ampliación de la represa de Carolina que está en Izcayachi, aunque originalmente era para Tomayapo, se lo cambió con el propósito de que se tenga agua en Tomayapo y Paicho pero, no fue así, ya que no hay agua ni para ellos.

El asambleísta indicó que tanto Izcayachi como Tomayapo necesitan del agua, pero mientras Izcayachi amplió su frontera agrícola, Tomayapo está quedando sin habitantes por la falta del líquido elemento, peor cuando ya se perdió más del 50 por ciento del durazno y no se cuenta con el apoyo de las instituciones.

También indicó que una segunda fase de la presa implicaría que todo el río de Tomayapo se seque y los pueblos se queden sin agua, por lo que repudian dicha ampliación.

Sobre el proyecto de excavación de pozos, el asambleísta manifestó que hasta el momento sólo se hizo uno en la comunidad de San Francisco, pero todavía no hay bombeo, y quedó truncado porque no hubo la inversión tentativa de los 80 millones que era el 70 por ciento del gobierno nacional y 30 por ciento del gobierno departamental quien según Bueno no cumplió.

Servicio Autónomo de Noticias

