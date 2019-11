Decreto de amnistía posibilitaría que Mario Cossío retorne y sea candidato

El asambleísta departamental por Unidad Departamental Autonomista (UDA), Mauricio Lea Plaza, indicó que una vez que se emita un Decreto de amnistía, Mario Cossío podrá retornar a Tarija y podrá incluso habilitarse como candidato para las próximas elecciones subnacionales.

Remarcó, que la amnistía significa una restitución de los derechos, aunque no un perdón judicial, por lo que Cossío llegará al país para defenderse en todos los procesos instaurados en su contra.

“Mucha gente espera que Mario Cossío vuelva (…) su presencia va ser muy gravitante y puede modificar el escenario político”, expresó.

Con respecto al requisito de un tiempo de residencia para habilitarse como candidato, Lea Plaza, explicó que en el caso de Mario Cossío, se trata de una ausencia obligatoria, producto de la persecución política.

“El esta privado de la residencia por la persecución”, expresó Lea Plaza, a tiempo de señalar que al momento de restituir sus derechos con la amnistía, también se tiene que reconocer los derechos conculcados, entre ellos el derecho a la residencia.

El legislador, no ve ningún inconveniente para que Mario Cossío pueda participar de las próximas elecciones subnacionales, sabiendo que no ha residido en Tarija, no por voluntad propia, sino por persecución política y no ese factor no lo inhabilitará como candidato.

Al momento todavía no se tiene certeza de cuándo, ni cómo se llevará adelante las elecciones de autoridades subnacionales, porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) se trata una normativa para las elecciones nacionales, que no incluye aún a los comicios subnacionales.

Ley Electoral Departamental

Sobre la Ley del Régimen Electoral Departamental, Lea Plaza, lamentó que de manera inexplicable al momento no se haya agendado su discusión en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT).

Recordó, que se tiene un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la norma, que señalan que es inviable la elección de los subgobernadores por voto popular.

En caso de que los legisladores del MAS insistan en promulgar una norma con la elección de los subgobernadores, Lea Plaza, dijo que se podrían activar algunos recursos legales.

Considera que es probable, que el mismo TCP ponga una acción legal contra los asambleístas por vulnerar tres declaraciones constitucionales en ese tema.

Agregó, que es importante que la ley salga lo antes posible.

Elecciones generales

Para convocar a nuevas elecciones generales, el Gobierno presentó un proyecto de ley y la bancada del MAS presentó otra propuesta, el tema se debate en la Asamblea Plurinacional.

Mauricio Lea Plaza, dijo que revisando los dos proyectos, se evidencia que hay muchas coincidencias entre ambas propuestas y que deberían complementarse para arrojar una norma.

El proyecto del MAS plantea que se convoque a elecciones para el 12 de enero, en cambio la propuesta del gobierno indica que debe estar sujeto al calendario electoral que saquen los nuevos vocales del TSE. Lo que para Lea Plaza, genera cierta incertidumbre, al no establecer un plazo máximo.

El MAS plantea que se elija a los vocales de acuerdo a reglamento que se trabajen en las cámaras y que solo sea para las elecciones del 2020, mientras el Gobierno plantea que tengan un mandato de 6 años.

En el caso de los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs) el MAS plantea que los vocales suplentes asuman las funciones, o caso contrario sea el TSE que se haga cargo de las elecciones subnacionales y tomen control en los departamentos. La propuesta del Gobierno plantea que se elijan a los vocales por las Asamblea Legislativas Departamentales en un plazo de 15 días.

Con respecto al padrón biométrico, el MAS señala que se debe llevar los comicios con el mismo padrón que se realizaron las elecciones de octubre, por otra parte el Gobierno en su proyecto de Ley sugiere que se actualice el padrón y también sea depurado.

El legislador, indicó que es importante que se subsanen las observaciones realizada al padrón por parte del Organización de Estados Americanos (OEA) y también se incluya a todas las personas mayores de 18 años.

Osmar Arroyo/El Andaluz

