Cuestionado Comité Cívico tuvo que suspender reunión

Según declaraciones de Zulma Vidaurre, como parte del directorio de la casa cívica de Tarija, se vieron en la necesidad de suspender una reunión con representantes de diferentes instituciones porque, afuera de dicha casa, conforme iban llegando las personas les decían que se suspendió la reunión, pero los del directorio esperaban adentro.

“Yo lamento todos los hechos que se han suscitado hoy en la Casa Cívica, vamos a reunirnos para analizar y tomar acciones que correspondan, no vamos a permitir que haya más agresiones, estamos para pacificar. Me tildan de masista, que me comprueben, cuándo yo estaba batiendo banderas del Movimiento Al Socialismo (MAS) o de otro partido, yo soy cívica”, dijo Vidaurre.

La cívica también indicó que los pasts presidentes como: Walter Mogro, Patricia Galarza, Juan Carlos Ramos pidieron la renuncia de todo el directorio, pero enfatizó en que ellos fueron elegidos democráticamente y sólo será una reunión de instituciones afiliadas a la casa cívica que los destituirá o ratificará del cargo “somos cívicos, no políticos” dijo.

Comité Cívico Femenino

La presidenta del Comité Cívico Femenino, Paola Mendoza, al momento de desconocer a Carlos Dávila, como presidente del Comité Cívico Departamental de Tarija, denunció que Dávila realizó tratativas con varias personas y con el Movimiento Al Socialismo (MAS), y que convocó a instituciones fantasmas a ser parte del encuentro por la unidad y la democracia.

“El señor (Dávila) ha sido desconocido por las tratativas que ha hecho con el MAS y la cantidad de cosas que ha ofrecido a gente, varios profesionales, que ya ha venido en el trascurso de estos días a reclamar justamente tratativas con el señor Dávila”, explicó Mendoza.

Respecto al encuentro por la unidad y paz del departamento, convocado por Dávila, Mendoza señaló que las instituciones no participarán del mismo, ya que respaldan al Comité de Movilizaciones, del cual Dávila ya no es parte.

Comparte esto: Tweet