Deudores de entidades financieras solicitarán periodo de gracia para pagar obligaciones

La iniciativa surge en razón a que muchas personas que tienen créditos en entidades financieras, se vieron perjudicados por los conflictos sociales que se extendieron por más de 20 días, luego de las elecciones generales, y persisten aún en algunas regiones del país.

Estos conflictos, provocaron la paralización de la economía de mucha gente perteneciente a sectores como el comercio, transporte y otros, que al no poder movilizarse a otras ciudades debido a los bloqueos, se vieron perjudicados en sus actividades diarias, impedidos de generar recursos y, por ende, pagar sus créditos en las entidades financieras.

En ese contexto, el dirigente y miembro del Comité Impulsor, Ronald Mancilla, informó que el pasado martes sostuvieron una reunión entre los presidentes de Organizaciones Territoriales de Base y dirigentes de organizaciones sociales, con una asistencia de casi 400 personas, donde se conformó un comité impulsor para hacer una representación ante el Ministerio de Economía y Finanzas, donde solicitarán un periodo de gracia de seis meses para quienes tienen créditos en entidades financieras y se vieron afectados por los conflictos sociales.

Señaló que este periodo de gracia tiene la finalidad que las personas puedan aprovechar para inyectar recursos y oxigenar la economía de Yacuiba.

“La ASFI ha sacado un comunicado donde señala dos alternativas, la reprogramación de créditos o un periodo de gracia; en la reunión analizamos que la reprogramación sería ponernos la soga al cuello por el tema de los intereses”, dijo Mancilla.

Asimismo, detalló que enviarán notas a los gerentes de las entidades financieras de Yacuiba, para solicitarles una reunión en la que se explique, cuáles serían las condiciones que pondrán en el caso de acogerse al periodo de gracia.

“En caso de no llegar a un entendimiento, tendremos que recurrir al ministro de economía, solicitándole que pueda bajar a Yacuiba para dar una solución, porque no queremos que en cada banco pongan distintas condiciones y al final no tengamos una salida integral y que beneficie a todos”, complementó el dirigente.

Añadió, que se dará un plazo de 72 horas a ministro de Economía, para que arribe a la ciudad de Yacuiba.

(El Andaluz/Yacuiba)

