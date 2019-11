Pobladores de Tariquía esperan anulación de contratos de exploración petrolera en esa reserva natural

Dirigentes de la comunidad de Chiquiacá en la provincia O’Connor de Tarija, aseguraron que no se cansarán de pedir, hasta lograr que los contratos firmados para el ingreso de las empresas petroleras a la Reserva de “Tariquía”, sean anulados y de esa forma preservar la naturaleza.

Los dirigentes volvieron a esta capital para exigir al gobierno transitorio de Jeanine Añez Chávez, la anulación de los contratos y todas las disposiciones que los respalda al ser una determinación de la mayoría de los pobladores.

En el gobierno de Evo Morales Ayma, se firmaron dos contratos, después de la aprobación en la Asamblea, para actividades de exploración y explotación en la Reserva de Tariquía, considerada de gran importancia como fuente de agua y oxígeno. “Como tenemos nuevas autoridades, a nosotros no nos interesa el color político, siempre vamos a exigir preservar la Reserva”, declaró la dirigente Lilian Estrada Choque, al indicar que solamente con la anulación podrán vivir en paz.

La representante dijo que, con el Gobernador Adrián Oliva Alcázar, firmaron un acuerdo de apoyo al planteamiento de preservar la Reserva y que no ingrese ninguna Compañía petrolera como intentaron ingresar con el apoyo policial.

La dirigente Lilian Estrada Choque declaró que las nuevas autoridades tienen que saber escuchar a la población, recordó que el anterior gobierno con regalos y dádivas a algunos comunarios, logró el respaldo y apoyo para este ingreso.

Estrada declaró que unas 60 cocinas y otras tantas garrafas para Gas Licuado de Petróleo (GLP) fueron entregada por las autoridades gubernamentales para contar con el apoyo de los comunarios e ingresar a esta zona a tareas de exploración y explotación petrolera.

Las petroleras hace un par de meses intentaron ingresar con apoyo policial en dos oportunidades, sin embargo, la mayoría de la población se movilizó y obligó, a los uniformados del país, retirarse y evitar la confrontación.

“Vamos a pedir a algunas autoridades que nos puedan ayudar a conversar con el gobierno para evitar que vengan las petroleras, al nuevo Ministro de hidrocarburos, lo único que pedimos es que anule todos los contratos relacionados con Tariquía”, afirmó.

Estrada calificó de “regalo engañoso” las cocinas y garrafas que dieron a los comunarios para que faciliten el ingreso de las petroleras, cuando la mayoría de este departamento no está de acuerdo, por el contrario, se inclina por preservar la Reserva.

Comunaria pidió a autoridades no incitar a confrontación

La comunaria de la provincia O’Connor, Juanita Mercado, pidió a las autoridades de su región, alcalde y subgobernador no incitar a la confrontación interna, con los campesinos a través de llamados a reunión que no se sabe para qué es. “Las autoridades de O’Connor están invitando a la gente para que nosotros salgamos a una reunión y nosotros no sabemos esa reunión para qué es, ayer el alcalde estaba andando por ahí con más su gente”, reveló la comunaria.

“Pido al alcalde y subgobernador, que no nos apoyaron en la defensa de la Reserva de Tariquía, que nos dejen vivir en paz, a la provincia, a la Reserva, pedir que ‘renuncien a sus cargos’ porque no salieron en defensa de la Reserva”, agregó.

La comunaria además recordó que las dos autoridades más algunos dirigentes campesinos, vinieron en una marcha a Tarija “contra la democracia”, cuando había un paro indefinido del Comité Cívico de Tarija después de las elecciones cuando se dijo que hubo fraude.

Fernando Barral Zegarra

