Denuncian maniobras evasivas de los parlamentarios masistas para dilatar convocatoria a elecciones

La diputada por Unidad Demócrata (UD) Lorena Gareca, indicó que los legisladores nacionales de Movimiento al Socialismo (MAS) continúan generando hechos ilegales, con convocatorias que no cumplen con los reglamentos de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

La diputada, dijo que se están presentando acciones legales de nulidad en contra de las sesiones de la bancada del MAS por no cumplir con el reglamento interno, calificando de ilegales las sesiones.

Con esa actitud, dijo que al parecer los legisladores no quieren viabilizar las nuevas elecciones, por lo que no se descarta otras alternativas, como la elección de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y convocar a elecciones a través de un Decreto Supremo.

Remarcó, que las sesiones no son legales porque no tuvieron una convocatoria de 24 horas antes de la sesión, pero además, no fueron participes legisladores de otras bancadas que conforman la Asamblea Plurinacional.

Para Gareca, los diputados y senadores del MAS pretenden establecer este tipo de sesiones para rechazar la renuncia de Evo Morales, por lo que creen que no tiene la voluntad política para viabilizar las nuevas elecciones generales.

La diputada aclaró, que Evo Morales al haber renunciado y abandonado el país, dejó un vacío de poder en Bolivia, ha dejado sus funciones, remarcando que no hubo un golpe de Estado y que la renuncia de Morales fue pública.

Indicó, que lo que se suscitó en el país fue una sucesión constitucional que permitió que Jeanine Añez asuma la presidencia del Estado.

Exhortó a los legisladores del MAS que junto al resto de los legisladores puedan allanar el camino para que Bolivia encuentre la paz.

Recordó a los diputados y senadores que tienen un misión, la de convocar a nuevas elecciones generales.

Considera, que los parlamentarios del MAS más bien podría lanzar orden para que el país siga convulsionado, recalcando que no hay golpe de Estado en el país y que más bien hubo un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.

Remarcó, que se tienen mesas de diálogo, convocadas por el Gobierno de transición para resolver los conflictos y pacificar el país.

Gareca, dijo que se ha convocado a la iglesia para que pueda mediar y se pretende tener los puentes de comunicación para que se restablezca el orden en todo el territorio nacional y se pueda consolidar la convocatoria a nuevas elecciones.

Agregó, que se realizarán algunas acciones dentro del marco constitucional, debido a las convulsiones que se mantienen en algunos puntos del país.

En caso de que persistan los conflictos y la negativa por parte de los legisladores del MAS, Gareca, dijo que se podría convocar a los nuevos vocales del órgano electoral a través de un Decreto Supremo.

Osmar Arroyo/El Andaluz

