Comerciantes esperan mejorar ventas con fiestas de fin de año

Los comerciantes muestran preocupación por los bajos ingresos económicos del sector, las ventas sufrieron bajas considerables, esperan que la situación mejore en época de fin de año, donde la población se moviliza para compras de todo tipo, como regalos navideños.

Fortunato Choque, Ejecutivo de la Federación de Gremiales, atribuyó gran parte de la crisis a la baja cotización del peso argentino y la delicada situación que atraviesa el vecino país, estos factores impiden que fluya el movimiento comercial.

“La crisis ha afectado al sector gremial, por el bajón del peso argentino, tenemos una esperanza que mejore en época de fin de año, ha llegado hasta 8 Bs, ahora se cotiza y se recupera actualmente está a 11Bs ”, afirmó.

Choque aseguró que para estas fechas en años anteriores ya se detecta movimiento comercial, pero aún no ocurre, ni con el pago del bono Juancito Pinto, incrementaron las ventas.

El gremio aguarda por la vigencia del “perdonazo” del Gobierno Municipal, para la condonación de multas y sanciones. “Estamos a la espera de la reglamentación, que nos comuniquen para las cancelaciones, hay muchos compañeros dentro de la familia gremial que no han cumplido con sus tributos, ahora tienen la oportunidad de hacerlo”, aseveró.

Respecto al acceso a créditos para los gremiales, de entidades con bajos intereses como el Fondo de Promoción Económica Departamental de Tarija (Fopedt) y el Fondo Rotario, sostuvo que pocos comerciantes se beneficiaron. “Hubo mucha expectativa, se han beneficiado unos 100 compañeros, no ha llegado a todos, hay muchas carpetas, se ha paralizado la otorgación de créditos, ojala se vuelva a reactivar”.

El comercio en la frontera no logra reactivarse, los días de paro y bloqueo nacional, afectaron en menor grado, hay un leve incremento en algunos productos, en algunos puntos del país las movilizaciones continúan y no hay paso para la llegada de mercadería específica.

Comité Impulsor solicita “tiempo de gracia” para pago de deudas

Ronald Mancilla, de la Asociación de Comerciantes Multisectorial, convocó a la población a reunirse para elaborar una petición dirigida al Ministerio de Economía, para la otorgación de un periodo de gracia, para la cancelación de deudas, por un plazo de seis meses, ante la crisis económica de la región.

Mancilla argumentó que a la crisis existente en la zona, se sumó el paro que acentuó la situación, muchas personas no pudieron cubrir con gastos y pagos de deudas a entidades bancarias e impuestos tributarios. “Las deudas bancarias y tributarias no están presionando a todos, para rematar hemos tenido 22 días de paro, mitad de octubre y mitad de noviembre fue paralizado, muchas operaciones económicas no se han logrado concretar”, afirmó.

Aseguró que algunos tuvieron que acudir a sus capitales y no a las ganancias para pagar sus cuotas bancarias.

Mancilla indicó que con la solicitud de una extensión de plazo, se logrará oxigenar la economía de Yacuiba. “Pedimos a todos reunirnos para hacer llegar una sola voz al Ministerio de Finanzas y Economía, para que se nos dé, seis meses de gracia para poder oxigenar la economía, no podemos seguir en esta situación porque vamos a generar más crisis, no estamos pidiendo no pagar, solo un plazo para poder pagar”.

El dirigente advirtió que en caso de ahondarse la crisis, algunas personas accederán a los préstamos “gota a gota”, lo que significa un alto porcentaje de intereses, para así cubrir sus deudas, lo que pone riesgo sus capitales.

El Comité Impulsor de esta acción, estableció este martes desde las 19:00 en la cancha Santa Candelaria, la reunión para elaborar un documento y una comisión que hará viable la petición.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016 la economía de Tarija decreció en 6,1%, pese a que en años anteriores mostraba un crecimiento de hasta 11,1%, muy por encima de la media nacional.

Tarija era considerado el departamento más rico de Bolivia. Según datos del Ministerio de Economía, la región recibió entre 2006 y 2016, la suma de Bs 35.899 millones por regalías departamentales, las que se distribuyeron entre la Gobernación, alcaldías y las universidades públicas.

Representantes de sectores sociales, apuntan a las instituciones departamentales, como la Gobernación, la Asamblea Legislativa, y la Alcaldía entre otras, las que hasta la fecha no pudieron según su percepción, superar la crisis económica y el desempleo predominante en Tarija.

