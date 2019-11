Señalan urgente necesidad de convocar a a nuevas elecciones

Después del fraude electoral, que se dio a todas luces y que la auditoría de la OEA lo confirmó técnicamente, urge la convocatoria a nueva elección en el país, como salida a los problemas actuales, que se agudizaron en algunas regiones.

La declaración es del Diputado Edgar Rendón Ríos al indicar que el fraude electoral del 20 de octubre de 2019 está demostrado por todas partes, el informe de la OEA es absolutamente contundente, por eso recomiendan una nueva elección. «La propia presidenta renunciante del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque Quispe, admitió el fraude al punto de decir que recibió presiones, “entonces no hay dónde darle vueltas con este del fraude”, afirmó.

En consecuencia los parlamentarios tienen que apresurar una salida para que el país no siga en medio de problemas que al final afectan al común de la gente, dijo al indicar que tres son las prioridades por ahora, la pacificación del país.

En segundo lugar, la convocatoria a elección nacional y finalmente la conformación del TSE, esa sería la salida más idónea y urgente de manera que hasta el 22 de enero se pudiera hacer todo para dar paso a un nuevo gobierno democrática y transparentemente elegido.

El parlamentario dijo que la legislación no menciona nada con relación al partido que buscaba favorecerse con el fraude, no lo proscribe, de manera que el MAS puede participar en la nueva elección, aunque ya no Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera.

Para Rendón es el MAS que está generando violencia en el país, por las redes sociales se observa sus llamados y convocatorias, incluso el Exmandatario antes de su renuncia habló de cerco a las ciudades y uno de sus ministros de campo de batalla. “Los incitan a la gente a tomar las ciudades, a saquear, incluso a matar gente, policías, militares, entonces ahí está registrada la violencia, la policía y las Fuerzas Armadas lo que hacen es prevenir la violencia o en su caso repelerla”, explicó.

La resistencia pacífica de la población, con el movimiento cívico, fue contra el robo del voto o el fraude, ahora no todo el MAS está en una actitud de violencia o en un afán de sedición, muchos buscan acuerdo para darle viabilidad al país.

El parlamentario también confirmó que este martes hay una convocatoria a una asamblea de senadores y diputados en La Paz cuya agenda es correspondencia, procedimiento para la elección de Vocales electorales y convocatoria a elecciones.

Fernando Barral Zegarra

