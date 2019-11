Alcaldía monitorea permanentemente la casa del ex alcalde Isaac Attie

El Gobierno municipal de Cercado está monitoreando la casa del Exalcalde Isaac Attie, en el centro de la ciudad, para evitar riesgos debido a los problemas de infraestructura, por ahora no hay peligro, sin embargo, con la nueva época de lluvias toma algunas previsiones.

“Permanentemente estamos haciendo unos monitoreos a la casa, a través de unos ‘testigos’ que fueron colocados en base a yeso, para saber si las fisuras que se presentaron ‘están vivas’ siguen avanzando”, informó el Director de Patrimonio, Marco Antonio Argote.

Por ahora el muro está estable, sin embargo, la temporada de lluvias está encima, prevén la colocación de refuerzos, unos contrafuertes, puntales, para minimizar el riesgo, no pueden hacer una intervención definitiva al ser un inmueble privado, reiteró el Funcionario e informó que tampoco se contrató a una empresa para el retiro de escombros, no hay una empresa que cumpla los términos de referencia que precisan, especializada, que brinde garantías para que este domicilio esté mucho más estabilizado.

Actualmente los herederos de Isaac Attie son los propietarios que no viven en Tarija, hasta ahora no hubo contacto directo con ellos, no hay información de qué desean hacer con la casa cuyo techo se derrumbó hace más de dos años.

La posibilidad de expropiación por el municipio es una decisión ejecutiva, las autoridades evalúan si el 2020 puede contarse con recursos para iniciar la expropiación. De acuerdo a evalúo catastral por las condiciones de la casa, se estima unos 200 mil dólares.

Hay informaciones extraoficiales de que el valor comercial de la casa, según los propietarios, sería un millón de dólares, muy encima del avalúo catastral, explicó al indicar que 200 mil dólares, parece razonable, tiene una superficie de 184 metros cuadrados.

Ese millón de dólares es una especulación, no sabemos en qué criterios se basaron para mencionarlo, técnicamente es imposible llegar a un monto como ese, agregó el representante que precisamente estaba yendo a inspeccionar la casa.

Fernando Barral Zegarra

