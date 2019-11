Despidieron a trabajadores de COSETT que incumplieron normas

El abogado Fredy Galarza, asesor legal de la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija (COSSET), indicó ante El Andaluz que después de revisar documentos y casos pasados en la cooperativa se determinó realizar despidos a varios trabajadores que incumplen las normas, también puntualizó que se deben investigar casos de fondos a rendir, era dinero otorgado por la cooperativa a algunos ex funcionarios que jamás rindieron cuentas de los gastos.

Galarza también apuntó al caso de teléfonos inalámbricos de sistema PHS, una telefonía que costo miles de dólares pero jamás fue utilizada y la devolución de ese dinero se realizó en una sesión discreta, por lo que presenta irregularidades.

“Ya casi estamos tres meses en la institución hemos reorganizado la cooperativa, algunos trabajadores creen que son dueños del cargo, la ley general de trabajo dice que si se ausenta 6 días sin aviso se procede al despido” explicó Galarza.

Los despidos son porque se encontraron distintas irregularidades, como robo de cables por parte de trabajadores, algunos van con aliento alcohólico a la institución, el asesor legal explicó que se están emitiendo memorándums, “estamos haciendo cosas que no perjudique a la cooperativa” declaró.

El abogado señaló que muchos de los equipos comprados se encuentran en almacenes, estan tirados sin uso, muchos nuevos. “Hemos encontrado una institución en almacenes, con equipo guardado que en su momento constaron dinero y vamos a dar nombre y apellido de las personas que hicieron daño a la cooperativa” señalo Fredy Galarza.

En cuanto a los fondos retirados de COSSET apuntó que desde el 2009 hay personas que sacaron fondos a rendir y no se hicieron devoluciones, son varios nombres que figuran en las listas de trabajadores y ex trabajadores que no presentaron informes sobre las descargas. Son 200 mil bolivianos en fondos a rendir.

Observó que el sistema inalámbrico de telefonía PHS jamás fue solicitado ni consensuada por los socios, esto causó un juicio en el año 2015, se hicieron conciliaciones y estas tienen bastantes irregularidades, esto será presentado como prueba para abrir el caso de nuevo.

El asesor legal señaló a la ex funcionaria Patricia Galarza como participe de este caso, indicó que se tiene un audio donde Patricia Galarza pide que sea una “sesión reservada” para tratar el informe de los teléfonos inalámbricos PHS. Cuando se dio el informe fue entre consejeros y administradores, los socios tuvieron que salir, agregó.

