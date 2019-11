Padres de familia denuncian que maestros cobraron pero no volvieron a clases

En el segundo día de suspensión de clases por parte del Magisterio Urbano, generó preocupación por las medidas del sector.

En primera instancia argumentaron el paro por la falta de sueldos impagos, posteriormente en Asamblea, determinaron movilizarse por los conflictos en el país. “Primeramente indicaron la falta de pago, ayer (martes) hasta el mediodía les remuneraron por su trabajo realizado, pero ahora ya han extendido sus demandas, ahora están pidiendo la sucesión inmediata por la sucesión presidencial, creo que los maestros no están yendo de la mano con la decisión que ha tomado el pueblo de Yacuiba, se ha apoyado el movimiento cívico se ha respetado el trabajo de todos, no se ha obligado a cerrar mercados, bloquear calles”, afirmó.

Calificó la actitud como desacertada, debido a que se están movilizando cuando ya están solucionando los conflictos en el país.

Aratia manifestó la molestia de los padres de familia, por el paro que realizan los maestros, que afecta a los estudiantes en su avance académico, no permitirán que se amplié el calendario escolar. “Paralizar las clases a estas alturas, cuando en otros lados ya está levantando las medida y ellos recién inician, la postura de los núcleos escolares es que el calendario no se va modificar, porque los niños no tienen porque pagar las consecuencias de las decisiones que ellos vienen tomando”, apuntó.

La representante de padres de familia sugirió que se aplique a los maestros el descuento por planillas. “ No trabajaron ayer, no se les paga, no trabajan hoy tampoco se les debe pagar, creo que será una forma de presionar a los maestros para que vuelvan a pasar clases ”.

(El Andaluz/Yacuiba)

