Anuncian retiro de la Brigada Cubana

La Secretaría de Salud, del Gobierno Municipal, recibió el lunes la notificación sobre el retiro de la Brigada Cubana, con la finalidad de resguardar a los médicos de los conflictos que se desarrollan en el país.

Alba Riffarach, Secretaria de Salud, afirmó que el personal cubano se retira de manera temporal y retornarán cuando se pacifique el país o se conozca al sucesor presidencial, en efecto, se ven afectadas algunas especialidades. “Dios mediante con la instauración de la Sesión de la Asamblea Legislativa, se tenga una solución al conflicto. La suspensión de la Brigada Médico Cubana es temporal, pido a la población que pueda entender, ya comunicamos sobre esta situación al personal operativo del hospital, ellos son un recurso muy valioso para nosotros.”, señaló.

El oftalmológico, era una de los centros de atención de la brigada, sin embargo las especialidades que brinda el hospital, como neonatología, terapia intensiva, también contaban con la atención de médicos cubanos. En caso de terapia intensiva se suspende de manera temporal, los pacientes será derivados a hospitales de tercer nivel.

“Los lugares donde tenemos presencia de la brigada, en este momento no se encuentran presentes, el mayor problema es el hospital, lo que más nos preocupa es el área de terapia intensiva, como Gobierno Municipal podemos contratar recursos humanos para algunas áreas, pero lamentablemente el profesional, el intensivista, no lo tenemos a mano, como otras especialidades, por la situación geográfica de nuestro municipio no lo tenemos disponible”, argumentó Riffarach.

Para restablecer algunas vacancias en especialidades, se procederá a reorganizar el personal, incluso doblando turnos, así garantizar la atención a la población, mientras se solucionan los conflictos sociales.

(El Andaluz/Yacuiba)

