Piden amnistía general e irrestricta para nuevas elecciones

Para el FRI (Frente Revolucionario de Izquierda) no se trata solo de reiniciar un proceso electoral con el nuevo gobierno que se instaure en Bolivia, sino debe retomarse la democracia y el nuevo gobierno debe declarar amnistía general e irrestricta.

“Este país no puede entrar solo a un proceso electoral, no se trata solamente de un proceso electoral, se trata de retomar el proceso democrático y para eso lo primero que tiene que haber es una amnistía general e irrestricta”. La enfática declaración es del dirigente del FRI, Roberto Márquez Córdoba, al añadir que no podría retomarse un proceso democrático con bolivianos que están presos como Franklin Gutiérrez, dirigente de los cocaleros de Yungas o Mario Cossío y muchos otros.

«Bolivia tiene que volver a un estado de derecho donde se respeten las leyes, la Constitución Política, no debe continuar cundiendo la mentira y el ejercicio abusivo del poder como ocurrió hasta ahora desde hace 14 años», acotó Marquez.

Sobre la insistente versión del presidente renunciante de que en Bolivia hubo golpe de estado, respondió que no es así, el presidente renunciante cometió uno de los errores más graves que cualquier persona puede cometer. “Mentir, mentir sistemáticamente a un pueblo boliviano sufrido en las calles, luchando por el respeto a su voto, a la libertad, democracia y que haya justicia en este país, la versión de golpe de estado es otra mentira más”, argumentó el Dirigente.

«La versión de golpe fue otra maniobra para que algunos presidentes, como de México, López Obrador, y Nicolás Maduro, quieran confundir como confunden a sus pueblos, de que cualquier sublevación contra la injusticia sea calificada de golpe de estado», agregó Marquez.

«Creo que Evo Morales salió escapando de este país porque no puede soportar que Bolivia haya vuelto a la democracia, el país volvió a la democracia y ojalá se consolide eso, prosiguió para añadir que espera que el parlamento nombre pronto al sucesor o sucesora», continuó el Político.

Consultado si eventualmente hay un nuevo proceso electoral si el FRI se presentará con Carlos Mesa como anteriormente, contestó que este partido estuvo en esta lucha por la democracia y efectivamente volverá a presentarse, pero no obstante, ingresará en una etapa de análisis y reuniones, se llamará a un comité ejecutivo nacional, se solicitará a dirigentes principales presentarse a un comité central para un análisis profundo de lo que hará el FRI, pero siempre al lado del pueblo, cerró.

Fernando Barral Zegarra

