Alcalde Paz destaca que se recuperó la libertad tras la dimisión de Morales

El Alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, destacó el resurgimiento de la libertad tras la renuncia de Evo Morales y Álvaro García. «La primera sensación es libertad, porque podemos hablar, ya de otra manera”, dijo en la plaza principal donde se presentó. «La segunda es que tenemos que aprender los bolivianos que no existen líderes únicos ni caudillos, el pueblo es instituciones y es democracia, esos son los tres instrumentos, no hay mayor secreto, especialmente ahora un pueblo vinculado a la juventud.A los héroes anónimos, a los hombres, mujeres, abuelos, pero jóvenes, eso da una gran esperanza a Bolivia para que cerremos el triángulo, pueblo institucionalidad y democracia, no caudillos, líderes únicos, no dictadores”, enfatizó

Paz admitió que para la transición hay que preocuparse en la Asamblea nacional, ahí se concentra los dos tercios del MAS, lo importante es cumplir cierta normativa para que se consolide el proceso y haya una transición con un presidente o una Junta. “Dependerá de las decisiones de todo el país para tener un proceso hasta enero, también escuchar a los Comités cívicos que han sido una cara clara de este proceso donde todos hemos participado, unos nos ganamos juicios, otros salieron a bloquear, la democracia ganó”.

