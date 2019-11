Presidenta del Comité Cívico Femenino enjuiciará a afin al MAS por incitación a la violencia

El tribunal de justicia rechazó la acción popular para levantar los bloqueos en la ciudad de Tarija responsabilizando al comité cívico por los mismos.

Roberto Gareca, principal impulsor de la acción, explicó ante medios de comunicación que busca solo vías pacíficas para evitar enfrentamientos entre tarijeños, asimismo apuntó que no se puede pensar diferente sin que lo tachen de masista. “Me han dicho de todo, no se puede pensar diferente que te dicen masista (…) espero que no existan enfrentamientos” apuntó.

Señaló que están probando a gente acceder a la salud y a los niños tener educación, si se tomaron instituciones apunto que se debería liberar al pueblo.

Por su parte la directora del comité cívico femenino, Paola Mendoza, expuso que es la voz del pueblo en la calle, dijo que no valoran los daños en vida, y la muerte de Tres bolivianos en los paros. En su criterio la acción popular no tenia ni pies ni cabeza.

También Mendoza acusó a Gareca de incitar a la violencia y confrontación apuntó a que abirá un proceso en su contra. “Voy hacer la demanda al señor Gareca donde tango audios filtrados donde de manera muy fuerte hace llamado a la confrontación vamos a ver el tema de peritaje, nadie me va callar y si me quieren callar me van a sacar en un cajón”, enfatizó.

Mendoza pidió a la población continuar con el bloqueo que a su criterio es por el bien de Tarija y Bolivia.“No nos dejemos intimidar, estamos peleando por algo justo” agregó Mendoza.

Antecedentes

El martes 5 El ciudadano, Roberto Gareca, junto con otras personas presentaron una acción popular para que el bloqueo sea levantado en Tarija, explicó que entiende los motivos de los bloqueos, pero hay personas que necesitan trabajar debido a deudas pendientes y familia que alimentar. “Nosotros como sociedad tenemos que empezar avanzar, no podemos tomar medidas tan retrogradas, dañan y lastiman la dignidad y economía de los ciudadanos, tenemos que ver formas de protesta inteligentes, que ataquen al tirano, se quiere dañar la economía ahí están las instituciones del Estado que se las tome, no ganamos nada bloqueando a las personas que trabajan”, finalizó.

(El Andaluz/ Roberto A. Barriga)

Comparte esto: Tweet