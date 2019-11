Presidenta de la AMT se solidariza con alcaldesa de Vinto

La presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gladys Alarcón, informó el jueves que esa institución se solidariza con la alcaldesa del municipio de Vinto, Patricia Arce, que sufrió agresiones el miércoles a manos de un grupo de jóvenes de la autodenominada ‘Resistencia cochala’.

“Hemos hecho un pronunciamiento en repudio total y contundente sobre el accionar violento que han tenido contra la alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce Guzmán, además de la quema de la infraestructura de la Alcaldía de Vinto. Creemos que estos hechos vandálicos y cobardes que están realizando en contra de la integridad de las personas deben ser repudiables”, informó a la ABI.

La burgomaestre fue víctima de humillaciones y agresiones físicas propiciadas por miembros de la agrupación ‘Resistencia cochala’, que apoyan a Comunidad Ciudadana en los bloqueos y movilizaciones que impulsan en rechazo al resultado de las elecciones nacionales.

Alarcón agregó que la violencia no es justificable, desde ningún bando y que se debe respetar las diferencias ideológicas de todas las personas y los derechos humanos. “Creemos que todos tenemos derecho a protestar, a hacer conocer nuestra ideología, pero no de esa forma, nosotros como Asociación de Municipios pedimos el libre ejercicio de nuestro derecho político, el libre ejercicio de poder disentir en algunas opiniones e ideologías, pero eso no tiene que marcar en que seamos agredidos o violentados”, agregó.

Aseguró que nadie puede hacer justicia por sus propias manos y pidió a las instancias competentes investigar para dar con los autores intelectuales y materiales de los vejámenes que sufrió la autoridad de Vinto.

(Redacción Central)

