Rechazan acción popular que pedía levantar bloqueos

El tribunal de justicia rechazó la acción popular para levantar los bloqueos en la ciudad de Tarija responsabilizando al comité cívico por los mismos.

Roberto Gareca, principal impulsor de la acción, explicó ante medios de comunicación que busca solo vías pacificas para evitar enfrentamientos entre tarijeños, asimismo apuntó que no se puede pensar diferente sin que lo tachen de masista. “Me han dicho de todo, no se puede pensar diferente que te dicen masista (…) espero que no existan enfrentamientos” apuntó.

Por su parte la directora del comité cívico femenino, Paola Mendoza, expuso que es la voz del pueblo en la calle, dijo que no valoran los daños en vida, y la muerte de tres bolivianos en los paros. “No nos dejemos intimidar, estamos peleando por algo justo” finalizó Mendoza.

