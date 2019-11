Productores de leche piden que se les deje pasar por los bloqueos para dejar su producto

Los productores lecheros de San Lorenzo, sostuvieron una reunión ayer con autoridades de la provincia Méndez, donde determinaron que pedirán unas credenciales que les permita pasar por los puntos de bloqueo, para poder vender en Tarija su leche.

El presidente de un sector de productores, Omar Méndez, pidió que el comité cívico de San Lorenzo, la sub gobernación de San Lorenzo y el municipio de San Lorenzo, puedan lograr estas credenciales.

Pero en la reunión de ayer, además de los lecheros, sólo estuvo presente el Coordinador General de la Subgobernación de San Lorenzo, Oscar López, quien dijo que existe predisposición de ayudar a los productores lecheros.

Reconoció que los productores lecheros necesitan vender, y que la misma población necesita de la leche y de los derivados, por lo que no cree que haya mayores inconvenientes.

Méndez dijo que son alrededor de 180 lecheros que se sienten perjudicados y que ya saturaron el mercado de San Lorenzo, es por ello que necesitan pasar hasta la ciudad de Tarija.

Aseveró que no están en contra de las medidas, y que incluso por algunas horas ellos también bloquean, pero que, si esta situación continúa, la pérdida para ellos será demasiada y que incluso algunos ya terminaron regalando su leche.

Agregó que, de los 180 productores, cada uno colecta entre 100 y 300 litros por día, por lo que, si se suma todas las pérdidas, que oscilan entre los 3,20 a 3,80 bolivianos por litro, las pérdidas para ellos por día son inmensas.

Aseguró que muchos de ellos deben a los bancos, y que ésa es una de las principales preocupaciones, por todo esto es que piden unas credenciales especiales para poder pasar por todos los puntos de bloqueos.

Leche derramada:

Respecto al hecho que se presentó en la plaza de San Lorenzo el pasado martes, cuando los productores lecheros junto a algunos agricultores, llegaron hasta la plaza principal de esa población.

López dijo que, por alguna intromisión de personas ajenas al sector, provocaron que se termine echando la leche en plena vía pública.

Méndez por su parte, corroboró que fueron otras personas ajenas quienes comenzaron a gritar más y más, y terminaron incitando a los lecheros para que terminen derramando la leche en plena plaza.

Cuando se realizaba la reunión, algunas personas que intervinieron, sostuvieron que fueron tres personas, a quienes ya las tienen identificadas y no son del sector, las que comenzaron a derramar la leche, lo que fue seguido por el resto de los presentes.

Méndez insistió que la marcha desde un principio fue planificada llevarla delante de manera pacífica, pero estas personas que gritaban a favor del MAS, hicieron quedar mal.

