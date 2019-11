Ex presidente cívico presentó a la OEA pruebas del fraude de la reciente elección

El Pastpresidente cívico, Teodoro Castillo Sánchez, entregó amplia documentación con unas ocho observaciones a las delegadas de la OEA, Ana María Tello y Marajo Vega, sobre la elección nacional del 20 de octubre, denunciada ante la Fiscalía General de fraudulenta.

Castillo Sánchez tomó conocimiento del hotel en que están alojadas las delegadas a donde se fue muy temprano este jueves por la mañana, para esperarlas y lograr encontrarse con ellas para entregar los documentos sobre las observaciones electorales. “Esta mañana fui a hacer la vigilia correspondiente y pude entregar, me hicieron llegar el formulario de entrega como corresponde, además conversé con ellas por unos seis minutos sobre la diferente documentación que estaba dejando”, relató Castillo.

Le respondieron que iban a analizar, evaluar la documentación que estaban entregando, el excívico también les dio el número de su teléfono móvil para que le llamaran si necesitaban alguna complementación o respaldo en la información.

Castillo dejó unas ocho copias de actas electorales, algunas muestran que no hay coincidencia entre el número de votos válidos, nulos y blancos, en la transcripción y llenado de actas, tiene diferente letra, incluso lapicera.

En otros casos el número no coincide en cuanto a las diferentes casillas de los partidos u organizaciones políticas, otro caso es el voto de personas fallecidas, “esas observaciones generalmente son las que dejé”, agregó.

Castillo al decir que desconoce si es el único en Tarija que hizo llegar este tipo de documentación a las delegadas de la OEA, una de Uruguay y otra de Colombia, aunque ellas comentaron que era la primera documentación que recibían en esta ciudad.

El pastpresidente reconoció que como pueblo boliviano tienen dudas de la auditoría que está efectuando la OEA, por haber permitido repostular a Evo Morales y Álvaro García dejando de lado el 21-F, sin embargo, debe mostrarse las observaciones electorales. “Para que no haya el discurso de que no se ha hecho, no se ha presentado nada, no hay nada oficial, por lo menos como departamento de Tarija hemos presentado y mostrado que hay dudas de la manera cómo se efectuó la elección nacional”, sostuvo.

A propósito de documentos sobre el denunciado fraude, los senadores del sur de Bolivia, Tarija, Potosí y Chuquisaca decidieron instalar mesas en las tres capitales de departamento para que la gente deje alguna documentación que confirme observaciones electorales.

Fernando Barral Zegarra

