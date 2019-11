Crece el número de camiones varados en las fronteras

El cónsul de Bolivia en Salvador Mazza (Argentina), Omar Velásquez, informó sobre los perjuicios que genera el punto de bloqueo en la frontera, donde muchos camiones con carga están varados a la espera de una solución.

“Este paro conlleva a perjuicios de nivel internacional, tenemos mucha carga de camiones bolivianos que están al otro lado, también tenemos niños, hay personas que están de tránsito a Santa Cruz, a diario hay gente en nuestra oficina pidiendo ayuda”, afirmó.

Velásquez indicó que las movilizaciones desembocan grandes pérdidas económicas para los comerciantes de la frontera, considerando que es época de fin de año, donde mayor intercambio comercial.

Uno de los problemas que aquejan a los transportistas, es que algunas de sus cargas de camiones son perecederas y por otro lado, no tienen garantías de seguridad en los galpones en que se resguardan. “Son personas que vienen con niños, en algunos casos, esperamos una pronta solución en marco del dialogo. Hay múltiples pérdidas, a algunos se les está acabando el dinero, camioneros, señoras, adultos mayores que quieren pasar y no pueden hacerlo”, explicó.

El cónsul no dio cuenta del número de camiones varados, pero detalló que en los canchajes son separados de acuerdo con el tipo de carga que llevan, como los que transportan combustible son resguardados en otros sitios. “Todos los días vienen a las oficinas para preguntar si hay solución. Estos problemas conllevan a que se concentren los camiones en ambos lados de la frontera, a veces están sobre la ruta, lamentablemente a veces sufren de asaltos, están en riesgo no solo ellos, también los vehículos más pequeños”, comentó.

Velásquez aseguró que se reunieron con los transportistas, primero se logró un cuarto intermedio, donde algunos lograron pasar, pero estos días las medidas se agudizaron, solo el Comité Cívico puede dar la orden de paso.

El comandante departamental de la Policía de Tarija, Miguel Ángel Prieto, reportó el miércoles que grupos de choque bloquean el puente internacional en Bermejo, frontera con la Argentina, y el camino que une a Villa Montes con el Paraguay.

“En Bermejo tenemos la frontera a la Argentina en la que se impide el ingreso de camiones y cisternas con combustible, sí pasan vehículos pequeños; en Villa Montes la carretera de Ibibobo que va al Paraguay está igual bloqueada con tierra y un grupo de personas”, informó a la ABI.

Acotó que la única frontera con la Argentina que está abierta es la de Pocitos, en el municipio de Yacuiba, donde todas las instituciones reportan actividades normales, al igual que el tránsito de vehículos y personas.

“No hay camiones varados, hasta esta mañana dejaron pasar, pero ahora ya no están ingresando. No hay orden para desbloquear absolutamente nada, en los otros departamentos están igual, no están desbloqueando”, agregó.

Por su lado, la directora regional de Migración en Tarija, Lourdes Aldana, indicó que los vehículos pesados transitan la frontera en horas de la noche, debido a que los bloqueos se suspenden a las 17h00

Micro y pequeños empresarios de Tarija piden suspender paro por los perjuicios económicos

La representante de la Federación Departamental de Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Tarija, Eliana Pacheco, pidió el miércoles suspender el paro que impulsan cívicos y seguidores de Comunidad Ciudadana, en rechazo al resultado de las elecciones nacionales, por las pérdidas económicas que causa a diferentes sectores. “No podemos estar pendientes o dependiendo del paro que nos está perjudicando (…), nos están perjudicando a la población boliviana y de Tarija, imagínense aquí la frontera está cerrada”, informó a los periodistas.

Agregó que las pérdidas para ese sector ascienden a más de 500.000 bolivianos por día, tomando en cuenta que la mayoría de la población es productora. “De qué sirve que tengamos nuestros negocios abiertos si la gente no va a hacernos pedidos, estamos todo el día parados y no generamos ingresos, eso no nos sirve a nosotros, pagamos alquileres, pagamos impuestos, servicios, el impuesto no nos van a decir sabe señora, como hubo paro no les vamos a cobrar”, agregó.

Pacheco aclaró que no tiene una línea política y lo único que piden es que dejen trabajar a los productores del país.

(El Andaluz/Yacuiba)

